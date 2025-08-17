Реал получил предложение по Лунину от турецкого клуба

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Фенербахче" сделал официальное предложение мадридскому "Реалу" о трансфере украинского вратаря Андрея Лунина. Испанский клуб готов рассмотреть этот вариант.

Лунин может стать футболистом "Фенербахче" в ближайшие недели, сообщил журналист турецкого издания Fanatik Самет Чаир.

Турецкий клуб готов был обменять 30-летнего хорватского голкипера Доминика Ливаковича на украинца. В Мадриде заинтересовались этим предложением, но пока не приняли его.

Андрей Лунин во время матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Фенербахче" поборется за украинца

Андрей Лунин остается главным кандидатом "Фенербахче" на усиление позиции вратаря. Турецкая команда продолжает искать варианты, чтобы приблизить переход украинца.

Ранее в турецких СМИ появлялась информация о желании "Фенербахче" арендовать Лунина. Однако сам голкипер в начале августа подтвердил, что намерен остаться в мадридском клубе.

Интерес к украинскому вратарю со стороны турецкого гранда сохраняется, и его имя продолжает оставаться в числе ключевых целей на трансферном рынке.

