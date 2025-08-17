Реал получил предложение по Лунину от турецкого клуба

Реал получил выгодное предложение о трансфере Лунина
"Фенербахче" сделал официальное предложение мадридскому "Реалу" о трансфере украинского вратаря Андрея Лунина. Испанский клуб готов рассмотреть этот вариант.
Лунин может стать футболистом "Фенербахче" в ближайшие недели, сообщил журналист турецкого издания Fanatik Самет Чаир.
Турецкий клуб готов был обменять 30-летнего хорватского голкипера Доминика Ливаковича на украинца. В Мадриде заинтересовались этим предложением, но пока не приняли его.
"Фенербахче" поборется за украинца
Андрей Лунин остается главным кандидатом "Фенербахче" на усиление позиции вратаря. Турецкая команда продолжает искать варианты, чтобы приблизить переход украинца.
Ранее в турецких СМИ появлялась информация о желании "Фенербахче" арендовать Лунина. Однако сам голкипер в начале августа подтвердил, что намерен остаться в мадридском клубе.
Интерес к украинскому вратарю со стороны турецкого гранда сохраняется, и его имя продолжает оставаться в числе ключевых целей на трансферном рынке.
