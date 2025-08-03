Мессі отримав травму та може нескоро повернутися на поле

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Зірковий лідер клубу MLS Ліонель Мессі не зміг дограти матч через травму. Аргентинець покинув поле в перші хвилини поєдинку "Інтера".

Мессі буде змушений пропустити щонайменше декілька тижнів, повідомляє ESPN.

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Аргентинський футболіст "Інтер Маямі" Ліонель Мессі знову потрапив до лазарету. У дебюті матчу з мексиканським клубом "Некакса" у другому турі Кубка Ліг 38-річний атакувальний півзахисник отримав травму. Ветеран був змушений покинути поле на 11-й хвилині зустрічі.

Мессі надають допомогу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Що трапилося з Мессі

Досвідчений футболіст в одному з епізодів присів на поле та попросив допомоги працівників медичного штабу. Він залишив поле, спираючись на плече одного з них. Пізніше головний тренер "Інтера" Хав'єр Маскерано заявив, що Лео Мессі травмував м'яз стегна. Терміни повернення гравця на поле стануть відомі тільки після медичного обстеження.

За відсутності свого лідера "Інтер Маямі" зіграв унічию (2:2), але зумів вирвати перемогу в серії пенальті з рахунком 5:4.

Ліонель Мессі планує грати за клуб зі США щонайменше до літа 2026 року. Після Кубка Світу аргентинець оголосить або про повернення в "Росаріо", або завершить кар'єру.

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