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Головна Спорт Мессі був на концерті Coldplay — хто склав йому компанію

Мессі був на концерті Coldplay — хто склав йому компанію

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:36
Мессі теж спіймали на Kiss Cam на концерті Coldplay
Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/leomessi/

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі став героєм одного з концертів популярного музичного гурту Coldplay. Футболіст опинився в обіймах красивої брюнетки.

Однак це виявилася Антонелла Рокуццо, дружина футболіста, повідомив сам гравець в Instagram.

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На концерті гурту Coldplay у Маямі, який відбувся 27 липня в рамках туру "Music of the Spheres", камери несподівано вихопили з трибун Ліонеля Мессі. Кадри швидко стали вірусними, і не тільки через статус футболіста, а й через те, хто був поруч із ним.

Лионель Месси
Ліонель Мессі з родиною. Фото: instagram.com/leomessi/

Мессі провів час із сім'єю

Новою парою, яку виділили на концерті Coldplay, виявилися Ліонель і його дружина Антонела Рокуццо. Вони з'явилися на екрані Kiss Cam, і стадіон буквально вибухнув криками: "Мессі! Мессі! Мессі!". Сам Лео тільки посміхнувся і помахав рукою, а Антонела стримано посміхалася поруч. Цілуватися пара не стала, але цього вистачило, щоб потрапити в топ соцмереж.

Соліст Coldplay Кріс Мартін звернувся до них просто зі сцени. Він назвав Мессі "спортсменом номер один усіх часів" та зазначив, який крутий вигляд вони мають разом.

Мессі опинився на концерті у свій вихідний. Форвард "Інтер Маямі" не грав у матчі проти "Цинциннаті" через дискваліфікацію, накладену MLS за відмову брати участь у Матчі всіх зірок.

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Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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