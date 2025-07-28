Месси тоже поймали на Kiss Cam на концерте Coldplay

Месси был на концерте Coldplay — кто составил ему компанию
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал героем одного из концертов популярной музыкальной группы Coldplay. Футболист оказался в объятиях красивой брюнетки.
Однако это оказалась Антонелла Рокуццо, жена футболиста, сообщил сам игрок в Instagram.
На концерте группы Coldplay в Майами, который прошел 27 июля в рамках тура "Music of the Spheres", камеры неожиданно выхватили с трибун Лионеля Месси. Кадры быстро стали вирусными, и не только из-за статуса футболиста, но и из-за того, кто был рядом с ним.
Месси провел время с семьей
Новой парой, которую выделили на концерте Coldplay, оказались Лионель и его жена Антонела Рокуццо. Они появились на экране Kiss Cam, и стадион буквально взорвался криками: "Месси! Месси! Месси!". Сам Лео только улыбнулся и помахал рукой, а Антонела сдержанно улыбалась рядом. Целоваться пара не стала, но этого хватило, чтобы попасть в топ соцсетей.
Солист Coldplay Крис Мартин обратился к ним прямо со сцены. Он назвал Месси "спортсменом номер один всех времен" и отметил, как круто они выглядят вместе.
Месси оказался на концерте в свой выходной. Форвард "Интер Майами" не играл в матче против "Цинциннати" из-за дисквалификации, наложенной MLS за отказ участвовать в Матче всех звезд.
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