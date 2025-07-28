Месси тоже поймали на Kiss Cam на концерте Coldplay

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/leomessi/

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал героем одного из концертов популярной музыкальной группы Coldplay. Футболист оказался в объятиях красивой брюнетки.

Однако это оказалась Антонелла Рокуццо, жена футболиста, сообщил сам игрок в Instagram.

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На концерте группы Coldplay в Майами, который прошел 27 июля в рамках тура "Music of the Spheres", камеры неожиданно выхватили с трибун Лионеля Месси. Кадры быстро стали вирусными, и не только из-за статуса футболиста, но и из-за того, кто был рядом с ним.

Лионель Месси с семьей. Фото: instagram.com/leomessi/

Месси провел время с семьей

Новой парой, которую выделили на концерте Coldplay, оказались Лионель и его жена Антонела Рокуццо. Они появились на экране Kiss Cam, и стадион буквально взорвался криками: "Месси! Месси! Месси!". Сам Лео только улыбнулся и помахал рукой, а Антонела сдержанно улыбалась рядом. Целоваться пара не стала, но этого хватило, чтобы попасть в топ соцсетей.

Солист Coldplay Крис Мартин обратился к ним прямо со сцены. Он назвал Месси "спортсменом номер один всех времен" и отметил, как круто они выглядят вместе.

Месси оказался на концерте в свой выходной. Форвард "Интер Майами" не играл в матче против "Цинциннати" из-за дисквалификации, наложенной MLS за отказ участвовать в Матче всех звезд.

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