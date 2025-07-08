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Главная Спорт Месси получил интересное предложение по завершению карьеры

Месси получил интересное предложение по завершению карьеры

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:13
Трансфер Месси — у Лионеля появилось выгодное предложение
Лионель Месси на Клубном чемпионате мира. Фото: Reuters/Eric Bolte

У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси есть как минимум три варианта продолжения карьеры. Звезда "Интера Майами" не спешит "вешать бутсы на гвоздь".

Месси в 38 лет может подписать один из самых выгодных контрактов в истории футбола, сообщает Diario AS

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Лионель Месси пока не дал окончательного ответа относительно своего будущего. Он может продолжить карьеру в "Интер Майами", перейти в саудовский "Аль-Ахли" или вернуться в Аргентину. Представители игрока уже ведут переговоры с тремя клубами, включая "Росарио". 

Лионель Месси
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Где будет играть Месси 

Руководство "Интер Майами" пребывает в полной уверенности, что аргентинец останется в MLS и подпишет контракт еще на год — как минимум до открытия Freedom Park в 2026 году. Клуб готов приложить максимум усилий, чтобы удержать звезду.

Главным приоритетом аргентинца остается сохранение игровой практики перед чемпионатом мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Также Месси желает избежать лишнего давления. В нынешнем сезоне Лионель провел 14 матчей за "Майами" и забил 12 голов, подтвердив свою востребованность.

Однако "Аль-Ахли" полон решимости подписать аргентинца. Ради этого представители Саудовской Аравии готов предложить Месси такую зарплату, которую он не получал даже в "Барселоне". 

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спорт футбол Лионель Месси Футбол трансферы Интер Майами
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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