Трансфер Мессі — у Ліонеля з'явилася вигідна пропозиція

Ліонель Мессі на Клубному чемпіонаті світу. Фото: Reuters/Eric Bolte

У капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі є щонайменше три варіанти продовження кар'єри. Зірка "Інтера Маямі" не поспішає "вішати бутси на цвях".

Мессі в 38 років може підписати один із найвигідніших контрактів в історії футболу, повідомляє Diario AS.

Реклама

Читайте також:

Ліонель Мессі поки не дав остаточної відповіді щодо свого майбутнього. Він може продовжити кар'єру в "Інтер Майамі", перейти в саудівський "Аль-Ахлі" або повернутися в Аргентину. Представники гравця вже ведуть переговори з трьома клубами, включно з "Росаріо".

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Де гратиме Мессі

Керівництво "Інтер Маямі" перебуває в цілковитій впевненості, що аргентинець залишиться в MLS та підпише контракт ще на рік — щонайменше до відкриття Freedom Park у 2026 році. Клуб готовий докласти максимум зусиль, щоб утримати зірку.

Пріоритетом аргентинця залишається збереження ігрової практики перед чемпіонатом світу 2026 року, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Також Мессі бажає уникнути зайвого тиску. У нинішньому сезоні Ліонель провів 14 матчів за "Маямі" та забив 12 голів, підтвердивши свою затребуваність.

Однак "Аль-Ахлі" сповнений рішучості підписати аргентинця. Заради цього представники Саудівської Аравії готові запропонувати Мессі таку зарплату, яку він не отримував навіть у "Барселоні".

Нагадаємо, зірка українського спорту Юлія Левченко змінила образ перед важливим турніром.

У Сергія Бубки є житло за межами України, в якій колишнього олімпійського чемпіона вболівальники давно не бачили.

Легендарна Яна Клочкова так й не повернулася до України, спортсменка продовжує жити в Криму.

Гранди українського футболу зазнали серйозних збитків за підсумками минулого сезону.