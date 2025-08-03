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Главная Спорт Месси получил травму, которая может приблизить окончание карьеры

Месси получил травму, которая может приблизить окончание карьеры

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 13:19
Месси получил травму и может нескоро вернуться на поле
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Звездный лидер клуба MLS Лионель Месси не смог доиграть матч из-за травмы. Аргентинец покинул поле в первые минуты поединка "Интера". 

Месси будет вынужден пропустить как минимум несколько недель, сообщает ESPN

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Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси снова попал в лазарет. В дебюте матча с мексиканским клубом "Некакса" во втором туре Кубка Лиг 38-летний атакующий полузащитник получил травму. Ветеран был вынужден покинуть поле на 11-й минуте встречи. 

Лионель Месси
Месси оказівают помощь. Фото: Reuters/Sam Navarro

Что случилось с Месси 

Опытный футболист в одном из эпизодов присел на поле и попросил помощи работников медицинского штаба. Он покинул поле, опираясь на плечо одного из них. Позже главный тренер "Интера" Хавьер Маскерано заявил, что Лео Месси травмировал мышцу бедра. Сроки возвращения игрока на поле станут известны только после медицинского обследования. 

В отсутствие своего лидера "Интер Майами" сыграл вничью (2:2), но сумел вырвать победу в серии пенальти со счетом 5:4. 

Лионель Месси планирует играть за клуб из США как минимум до лета 2026 года. После Кубка Мира аргентинец объявит либо о возвращении в "Росарио", либо завершит карьеру. 

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спорт футбол Лионель Месси Интер Майами травма
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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