Месси обогнал Роналду по важному показателю

Лионель Месси после гола. Фото: Reuters/Sam Navarro

Лионель Месси оформил очередное достижение в своей карьере. В матче МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси", завершившемся победой "Интер Майами" со счетом 3:1, его мяч стал 875-м на профессиональном уровне.

Аргентинец достиг этой отметки быстрее всех в истории футбола, сделав это за 1116 матчей, сообщает портал Новини.LIVE.

Именно Лионель Месси стал самым молодым игроком, которому удалось поразить ворота соперников 875 раз. С момента перехода в "Интер Майами" летом 2023 года аргентинец остается главной звездой МЛС. Его выступления вызвали большой интерес к лиге и помогли привлечь новых зрителей на стадионы и к телевизионным трансляциям.

Лионель Месси и Луис Суарес. Фото: Reuters/Sam Navarro

За американский клуб он сыграл 71 встречу, в которых отметился 59 голами и 29 результативными передачами. Действующий контракт 38-летнего нападающего рассчитан до конца 2025 года.

Соперничество Месси с Роналду

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси составляет 18 млн, что подтверждает его статус одного из самых ценных игроков даже на завершающем этапе карьеры.

Для сравнения, Криштиану Роналду, который также продолжает карьеру на высоком уровне, имеет в активе более 890 голов, но для достижения отметки в 875 мячей ему понадобилось больше матчей. Таким образом, Месси стал самым быстрым игроком в истории футбола, сумевшим достичь этого показателя.

