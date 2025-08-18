Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стали известны оценки Забарного за дебют в ПСЖ

Стали известны оценки Забарного за дебют в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 08:09
Илья Забарный дебютировал за ПСЖ и получил оценки от Sofascore и WhoScored
Илья Забарный против "Нанта". Фото: Reuters

Украинский центральный защитник Илья Забарный сыграл в первом матче за французский "ПСЖ". В этой игре команда на выезде победила "Нант" со счетом 1:0.

После матча стали известны оценки украинца, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Ілля Забарний
Забарный атакует игрока с мячом. Фото: Reuters

Первая игра Забарного за "ПСЖ"

Украинец вышел на поле в стартовом составе парижан и провел все 90 минут, продемонстрировав уверенную игру. При этом, нервозность у игрока была лишь в первые 10 минут игры.

За проведенное время на поле украинец 71 раз прикоснулся к мячу, отдал 61 точную передачу из 64 (95%), выиграл два единоборства из четырех (50%), выполнил один перехват мяча, и один раз вынес его. При этом, Илья допустил пять потерь.

Ілля Забарний
Забарный в борьбе за мяч. Фото: Reuters

Статистический портал Sofascore поставил Забарному оценку 7,3 балла, которая стала четвертой в команде.

Статистический портал WhoScored дал Илье всего 6,8 балла — пятый в команде

Напомним, молодой боксер-нокаутер Мозес Итаума вызвал на бой Джозефа Паркера и Даниэля Дюбуа, но что же он сделал с Александром Усиком.

Киевское "Динамо" продолжает интересоваться новыми игроками - на этот раз они думают о воспитаннике "Реала".

Легендарный Лионец Месси обошел Криштиану Роналду по важному показателю.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации