Илья Забарный дебютировал за ПСЖ и получил оценки от Sofascore и WhoScored

Украинский центральный защитник Илья Забарный сыграл в первом матче за французский "ПСЖ". В этой игре команда на выезде победила "Нант" со счетом 1:0.

После матча стали известны оценки украинца, сообщил портал Новини.LIVE.

Первая игра Забарного за "ПСЖ"

Украинец вышел на поле в стартовом составе парижан и провел все 90 минут, продемонстрировав уверенную игру. При этом, нервозность у игрока была лишь в первые 10 минут игры.

За проведенное время на поле украинец 71 раз прикоснулся к мячу, отдал 61 точную передачу из 64 (95%), выиграл два единоборства из четырех (50%), выполнил один перехват мяча, и один раз вынес его. При этом, Илья допустил пять потерь.

Статистический портал Sofascore поставил Забарному оценку 7,3 балла, которая стала четвертой в команде.

Статистический портал WhoScored дал Илье всего 6,8 балла — пятый в команде

