Илья Забарный дебютировал за ПСЖ и получил оценки от Sofascore и WhoScored

Стали известны оценки Забарного за дебют в ПСЖ
Украинский центральный защитник Илья Забарный сыграл в первом матче за французский "ПСЖ". В этой игре команда на выезде победила "Нант" со счетом 1:0.
После матча стали известны оценки украинца, сообщил портал Новини.LIVE.
Первая игра Забарного за "ПСЖ"
Украинец вышел на поле в стартовом составе парижан и провел все 90 минут, продемонстрировав уверенную игру. При этом, нервозность у игрока была лишь в первые 10 минут игры.
За проведенное время на поле украинец 71 раз прикоснулся к мячу, отдал 61 точную передачу из 64 (95%), выиграл два единоборства из четырех (50%), выполнил один перехват мяча, и один раз вынес его. При этом, Илья допустил пять потерь.
Статистический портал Sofascore поставил Забарному оценку 7,3 балла, которая стала четвертой в команде.
Статистический портал WhoScored дал Илье всего 6,8 балла — пятый в команде
Напомним, молодой боксер-нокаутер Мозес Итаума вызвал на бой Джозефа Паркера и Даниэля Дюбуа, но что же он сделал с Александром Усиком.
Киевское "Динамо" продолжает интересоваться новыми игроками - на этот раз они думают о воспитаннике "Реала".
Легендарный Лионец Месси обошел Криштиану Роналду по важному показателю.
Читайте Новини.LIVE!