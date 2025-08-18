Відео
Красуні Тимофєєва та Малошенко вразили на Всесвітніх іграх — фото

Красуні Тимофєєва та Малошенко вразили на Всесвітніх іграх — фото

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 09:26
Українські чирлідери Тимофєєва та Малошенко підкорили всіх після Всесвітніх ігор
Єлизавета Тимофєєва та Анастасія Малошенко. Фото: instagram.com/lvivangels_cheerleading

На Всесвітніх іграх-2025, які пройшли в китайському Ченду проявили себе українські чирлідери. Єлизавета Тимофєєва з Кам'янського та львів'янка Анастасія Малошенко зайняли п'яте місце.

При цьому, дівчата підкорили всіх своєю красою та грацією, повідомив портал Новини.LIVE.

Елизавета Тимофеева и Анастасия-Анна Малошенко
Єлизавета Тимофєєва та Анастасія Малошенко. Фото: instagram.com/lvivangels_cheerleading

Українки підкорили всіх своєю красою

Тимофєєва та Малошенко у змаганнях фристайл-дуетів у чирлідингу посіли п'яте підсумкове місце з результатом 84,140 бала. Цікаво, що вони були єдиними європейками у фіналі.

Елизавета Тимофеева и Анастасия-Анна Малошенко
Єлизавета Тимофєєва та Анастасія Малошенко. Фото: Reuters

На цьому турнірі вони стали найсильнішими представницями континенту і можуть занести собі це досягнення в актив.

Елизавета Тимофеева и Анастасия-Анна Малошенко
Єлизавета Тимофєєва та Анастасія Малошенко. Фото: Reuters

До того ж дівчата підкорили публіку своєю вродою та виступом, під час якого показали свою грацію та можливість прогресувати в подальшому.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
