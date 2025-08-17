Відео
Головна Спорт Україна показала рекордний результат на Всесвітніх іграх-2025

Україна показала рекордний результат на Всесвітніх іграх-2025

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 17:01
Україна виграла 44 медалі та увійшла в топ-3 Всесвітніх ігор
Анастасія Малошенко під час турніру з чирлідингу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

У китайському Ченду завершилися Всесвітні ігри-2025. Збірна України фінішувала в трійці найсильніших країн світу, підтвердивши статус однієї з провідних спортивних держав.

У заключний день українські атлети завоювали чотири медалі в пауерліфтингу, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

В останній день турніру на Всесвітніх іграх "золото" дісталося Костянтину Мусієнку, "срібло" виграли Дар'я Русаненко та Володимир Русєв, а "бронзу" завоював Олексій Бичков.

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили
Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі виконують номер зі спортивної аеробіки. Фото: Reuters/Edgar Su

Ці результати дозволили Україні втретє поспіль стати першою в медальному заліку з пауерліфтингу, а також встановити власний рекорд — 10 нагород в одному виді спорту. Такий показник став важливою частиною загального успіху національної команди.

Історичне досягнення України

У сумі українці зібрали 44 медалі в різних дисциплінах, серед яких 16 золотих. Країна домоглася високих місць не тільки в пауерліфтингу, а й у самбо, спортивній акробатиці, кікбоксингу та веслуванні на човнах.

Роман Щербатюк
Український кікбоксер Роман Щербатюк. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Ключові досягнення України на Всесвітніх іграх-2025:

  • Пауерліфтинг — 10 медалей (2 золота, 5 срібла, 3 бронзи), 1-ше місце;
  • Спортивна акробатика — 3 медалі (1 золото, 2 срібла), 1-ше місце;
  • Самбо — 6 медалей (4 золота, 2 бронзи), 1-ше місце;
  • Кікбоксинг — 4 медалі (2 золота, 2 бронзи), 2-ге місце;
  • Веслування на човнах — 4 медалі (2 золота, 1 срібло, 1 бронза), 2-ге місце;
  • Карате — 2 медалі (1 золото, 1 срібло), 3-те місце;
  • Підводне плавання — 11 медалей (2 золота, 4 срібла, 5 бронз), 3-те місце.

Таким чином, Україна завершила Ігри з 44 нагородами та посіла третю сходинку в загальному заліку — вдруге поспіль закріпившись у найкращі 3. Перше місце посіли китайські спортсмени, за ними розташувалися Німеччина. Також у першій п'ятірці найкращих команд опинилися збірні Італії та Франції.

Нагадаємо, зірка футболу Ліонель Мессі перевершив досягнення Кріштіану Роналду за важливим показником.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін став пріоритетним трансфером для відомого турецького клубу.

В Україну може приїхати вихованець мадридського "Реала", яким цікавиться київське "Динамо".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
