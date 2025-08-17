Україна виграла 44 медалі та увійшла в топ-3 Всесвітніх ігор

Анастасія Малошенко під час турніру з чирлідингу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

У китайському Ченду завершилися Всесвітні ігри-2025. Збірна України фінішувала в трійці найсильніших країн світу, підтвердивши статус однієї з провідних спортивних держав.

У заключний день українські атлети завоювали чотири медалі в пауерліфтингу, повідомляє "Суспільне Спорт".

В останній день турніру на Всесвітніх іграх "золото" дісталося Костянтину Мусієнку, "срібло" виграли Дар'я Русаненко та Володимир Русєв, а "бронзу" завоював Олексій Бичков.

Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі виконують номер зі спортивної аеробіки. Фото: Reuters/Edgar Su

Ці результати дозволили Україні втретє поспіль стати першою в медальному заліку з пауерліфтингу, а також встановити власний рекорд — 10 нагород в одному виді спорту. Такий показник став важливою частиною загального успіху національної команди.

Історичне досягнення України

У сумі українці зібрали 44 медалі в різних дисциплінах, серед яких 16 золотих. Країна домоглася високих місць не тільки в пауерліфтингу, а й у самбо, спортивній акробатиці, кікбоксингу та веслуванні на човнах.

Український кікбоксер Роман Щербатюк. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Ключові досягнення України на Всесвітніх іграх-2025:

Пауерліфтинг — 10 медалей (2 золота, 5 срібла, 3 бронзи), 1-ше місце;

Спортивна акробатика — 3 медалі (1 золото, 2 срібла), 1-ше місце;

Самбо — 6 медалей (4 золота, 2 бронзи), 1-ше місце;

Кікбоксинг — 4 медалі (2 золота, 2 бронзи), 2-ге місце;

Веслування на човнах — 4 медалі (2 золота, 1 срібло, 1 бронза), 2-ге місце;

Карате — 2 медалі (1 золото, 1 срібло), 3-те місце;

Підводне плавання — 11 медалей (2 золота, 4 срібла, 5 бронз), 3-те місце.

Таким чином, Україна завершила Ігри з 44 нагородами та посіла третю сходинку в загальному заліку — вдруге поспіль закріпившись у найкращі 3. Перше місце посіли китайські спортсмени, за ними розташувалися Німеччина. Також у першій п'ятірці найкращих команд опинилися збірні Італії та Франції.

