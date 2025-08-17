Видео
Главная Спорт Украина показала рекордный результат на Всемирных играх-2025

Украина показала рекордный результат на Всемирных играх-2025

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 17:01
Украина выиграла 44 медали и вошла в топ-3 Всесветных игр
Анастасия Малошенко во время турнира по чирлидингу. Фото: Reuters/Lisi Niesner

В китайском Чэнду завершились Всемирные игры-2025. Сборная Украины финишировала в тройке сильнейших стран мира, подтвердив статус одной из лидирующих спортивных держав.

В заключительный день украинские атлеты завоевали четыре медали в пауэрлифтинге, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

В последний день турнира на Всемирных играх "золото" досталось Константину Мусиенко, "серебро" выиграли Дарья Русаненко и Владимир Русев, а "бронзу" завоевал Алексей Бычков. 

Станислав Галайда и Анастасия Курашвили
Станислав Галайда и Анастасия Курашвили выполняют номер по спортивной аэробике. Фото: Reuters/Edgar Su

Эти результаты позволили Украине в третий раз подряд стать первой в медальном зачете по пауэрлифтингу, а также установить собственный рекорд — 10 наград в одном виде спорта. Такой показатель стал важной частью общего успеха национальной команды. 

Историческое достижение Украины

В сумме украинцы собрали 44 медали в разных дисциплинах, среди которых 16 золотых. Страна добилась высоких мест не только в пауэрлифтинге, но и в самбо, спортивной акробатике, кикбоксинге и гребле на лодках.

Роман Щербатюк
Украинский кикбоксер Роман Щербатюк. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Ключевые достижения Украины на Всесветных играх-2025:

  • Пауэрлифтинг — 10 медалей (2 золота, 5 серебра, 3 бронзы), 1-е место;
  • Спортивная акробатика — 3 медали (1 золото, 2 серебра), 1-е место;
  • Самбо — 6 медалей (4 золота, 2 бронзы), 1-е место;
  • Кикбоксинг — 4 медали (2 золота, 2 бронзы), 2-е место;
  • Гребля на лодках — 4 медали (2 золота, 1 серебро, 1 бронза), 2-е место;
  • Карате — 2 медали (1 золото, 1 серебро), 3-е место;
  • Подводное плавание — 11 медалей (2 золота, 4 серебра, 5 бронз), 3-е место. 

Таким образом, Украина завершила Игры с 44 наградами и заняла третью строчку в общем зачете — второй раз подряд закрепившись в топ-3. Первое место заняли китайские спортсмены, за ними расположились Германия. Также в первой пятерке лучших команд оказались сборные Италии и Франции. 

Напомним, звезда футбола Лионель Месси превзошел достижение Криштиану Роналду по важному показателю.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал приоритетным трансфером для известного турецкого клуба. 

В Украину может приехать воспитанник мадридского "Реала", которым интересуется киевское "Динамо". 

