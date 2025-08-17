Украина выиграла 44 медали и вошла в топ-3 Всесветных игр

Украина показала рекордный результат на Всемирных играх-2025
В китайском Чэнду завершились Всемирные игры-2025. Сборная Украины финишировала в тройке сильнейших стран мира, подтвердив статус одной из лидирующих спортивных держав.
В заключительный день украинские атлеты завоевали четыре медали в пауэрлифтинге, сообщает "Суспільне Спорт".
В последний день турнира на Всемирных играх "золото" досталось Константину Мусиенко, "серебро" выиграли Дарья Русаненко и Владимир Русев, а "бронзу" завоевал Алексей Бычков.
Эти результаты позволили Украине в третий раз подряд стать первой в медальном зачете по пауэрлифтингу, а также установить собственный рекорд — 10 наград в одном виде спорта. Такой показатель стал важной частью общего успеха национальной команды.
Историческое достижение Украины
В сумме украинцы собрали 44 медали в разных дисциплинах, среди которых 16 золотых. Страна добилась высоких мест не только в пауэрлифтинге, но и в самбо, спортивной акробатике, кикбоксинге и гребле на лодках.
Ключевые достижения Украины на Всесветных играх-2025:
- Пауэрлифтинг — 10 медалей (2 золота, 5 серебра, 3 бронзы), 1-е место;
- Спортивная акробатика — 3 медали (1 золото, 2 серебра), 1-е место;
- Самбо — 6 медалей (4 золота, 2 бронзы), 1-е место;
- Кикбоксинг — 4 медали (2 золота, 2 бронзы), 2-е место;
- Гребля на лодках — 4 медали (2 золота, 1 серебро, 1 бронза), 2-е место;
- Карате — 2 медали (1 золото, 1 серебро), 3-е место;
- Подводное плавание — 11 медалей (2 золота, 4 серебра, 5 бронз), 3-е место.
Таким образом, Украина завершила Игры с 44 наградами и заняла третью строчку в общем зачете — второй раз подряд закрепившись в топ-3. Первое место заняли китайские спортсмены, за ними расположились Германия. Также в первой пятерке лучших команд оказались сборные Италии и Франции.
