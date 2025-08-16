Украинские пауэрлифтеры завоевали пять медалей на Всемирных играх

Виталий Коломиец. Фото: Министерство молодежи и спорта

В китайском Чэнду продолжаются Всемирные игры. 16 августа пять медалей принесли сборной Украины пауэрлифтеры.

При этом, пока они еще не выигрывали золотых медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Медали сборной Украины на Всемирных играх

Украинские спортсмены были на пяти подиумах в пауэрлифтинге. В легком весе среди женщин Татьяна Белая завоевала серебро, показав 207,5 кг в приседании, 130 кг в жиме лежа и 175 кг в становой тяге, с суммой троеборья 512,5 кг и 107,77 балла по формуле IPF.

Анастасия Деревянко дополнила успех бронзой с такой же суммой 512,5 кг (205 кг, 127,5 кг, 180 кг), набрав 105,45 балла.

В среднем весе Лариса Соловьева завоевала серебро с результатами 235 кг в приседании, 170 кг в жиме и 217,5 кг в тяге, общей суммой 622,5 кг и 112,72 балла, что стало ее шестой медалью Всемирных игр.

Не менее впечатляющим выдалось выступление мужчин в средней весовой категории. Виталий Коломиец занял второе место, показав 360 кг в приседании, 255 кг в жиме лежа и 310 кг в становой тяге, с суммой троеборья 925 кг.

Николай Баранник получил бронзу с результатами 345 кг в приседании, 260 кг в жиме и 302,5 кг в тяге, набрав 907,5 кг.

Напомним, Ярослава Магучих побила рекорд турнира по легкой атлетике в Польше.

Киевское "Динамо" внесло в расширенный список игрока из чемпионата Испании.

В Германии известную спортсменку могут посадить за решетку.

Национальная сборная Украины по футболу будет ездить на уникальном автобусе с Сирко и патриотическим лозунгом.