Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украине еще пять медалей на Всемирных играх принесли пауэрлифтеры

Украине еще пять медалей на Всемирных играх принесли пауэрлифтеры

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 16:06
Украинские пауэрлифтеры завоевали пять медалей на Всемирных играх
Виталий Коломиец. Фото: Министерство молодежи и спорта

В китайском Чэнду продолжаются Всемирные игры. 16 августа пять медалей принесли сборной Украины пауэрлифтеры.

При этом, пока они еще не выигрывали золотых медалей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Медали сборной Украины на Всемирных играх

Украинские спортсмены были на пяти подиумах в пауэрлифтинге. В легком весе среди женщин Татьяна Белая завоевала серебро, показав 207,5 кг в приседании, 130 кг в жиме лежа и 175 кг в становой тяге, с суммой троеборья 512,5 кг и 107,77 балла по формуле IPF.

Анастасия Деревянко дополнила успех бронзой с такой же суммой 512,5 кг (205 кг, 127,5 кг, 180 кг), набрав 105,45 балла.

В среднем весе Лариса Соловьева завоевала серебро с результатами 235 кг в приседании, 170 кг в жиме и 217,5 кг в тяге, общей суммой 622,5 кг и 112,72 балла, что стало ее шестой медалью Всемирных игр.

Не менее впечатляющим выдалось выступление мужчин в средней весовой категории. Виталий Коломиец занял второе место, показав 360 кг в приседании, 255 кг в жиме лежа и 310 кг в становой тяге, с суммой троеборья 925 кг.

Николай Баранник получил бронзу с результатами 345 кг в приседании, 260 кг в жиме и 302,5 кг в тяге, набрав 907,5 кг.

Напомним, Ярослава Магучих побила рекорд турнира по легкой атлетике в Польше.

Киевское "Динамо" внесло в расширенный список игрока из чемпионата Испании.

В Германии известную спортсменку могут посадить за решетку.

Национальная сборная Украины по футболу будет ездить на уникальном автобусе с Сирко и патриотическим лозунгом.

Всемирные игры пауэрлифтер пауэрлифтинг Виталий Коломиец Лариса Соловьева
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации