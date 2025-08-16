Украинские пауэрлифтеры завоевали пять медалей на Всемирных играх

Украине еще пять медалей на Всемирных играх принесли пауэрлифтеры
В китайском Чэнду продолжаются Всемирные игры. 16 августа пять медалей принесли сборной Украины пауэрлифтеры.
При этом, пока они еще не выигрывали золотых медалей, сообщил портал Новини.LIVE.
Медали сборной Украины на Всемирных играх
Украинские спортсмены были на пяти подиумах в пауэрлифтинге. В легком весе среди женщин Татьяна Белая завоевала серебро, показав 207,5 кг в приседании, 130 кг в жиме лежа и 175 кг в становой тяге, с суммой троеборья 512,5 кг и 107,77 балла по формуле IPF.
Анастасия Деревянко дополнила успех бронзой с такой же суммой 512,5 кг (205 кг, 127,5 кг, 180 кг), набрав 105,45 балла.
В среднем весе Лариса Соловьева завоевала серебро с результатами 235 кг в приседании, 170 кг в жиме и 217,5 кг в тяге, общей суммой 622,5 кг и 112,72 балла, что стало ее шестой медалью Всемирных игр.
Не менее впечатляющим выдалось выступление мужчин в средней весовой категории. Виталий Коломиец занял второе место, показав 360 кг в приседании, 255 кг в жиме лежа и 310 кг в становой тяге, с суммой троеборья 925 кг.
Николай Баранник получил бронзу с результатами 345 кг в приседании, 260 кг в жиме и 302,5 кг в тяге, набрав 907,5 кг.
Напомним, Ярослава Магучих побила рекорд турнира по легкой атлетике в Польше.
Киевское "Динамо" внесло в расширенный список игрока из чемпионата Испании.
В Германии известную спортсменку могут посадить за решетку.
Национальная сборная Украины по футболу будет ездить на уникальном автобусе с Сирко и патриотическим лозунгом.
Читайте Новини.LIVE!