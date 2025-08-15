Видео
Главная Спорт Новописьменный принес Украине золото в необычной категории

Новописьменный принес Украине золото в необычной категории

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:45
Украинец Новописьменный стал чемпионом в пауэрлифтинге
Анатолий Новописьменный во время турнира. Фото: poltava.to

Украинский пауэрлифтер Анатолий Новописьменный принес Украине еще одну золотую медаль на Всемирных играх-2025. Спортсмен стал лучшим в соревнованиях в категории "хевивейт".

По итогам выступления украинец набрал 119,41 очка, опередив ближайшего конкурента, шведа Густава Хедлунда, почти на три балла. Бронзовая медаль также досталась представителю Швеции Эмилю Норлингу, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Новописьменный уже имеет в своем активе три титула чемпиона мира по классическому пауэрлифтингу, а также множество медалей чемпионатов Европы и мира. Его успехи на Всемирных играх-2025 подтвердили статус одного из сильнейших тяжеловесов планеты. 

Анатолий Новописьменный
Анатолий Новописьменный в Китае. Фото: Instagram

Эта победа укрепила позиции Украины в общем медальном зачете турнира. Наша сборная удерживает третье место, имея 34 награды: 15 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Успех украинских спортсменов

В последние дни представители сине-желтой команды активно пополняют копилку медалей. Кикбоксеры Дарина Иванова и Алина Мартынюк выиграли бронзу, Глеб Мазур стал чемпионом в весе до 63,5 кг, а Роман Щербаков завоевал золото в категории свыше 91 кг.

Еще одним источником медалей для Украины стали соревнования по самбо. Александр Воропаев взял бронзу в весе до 64 кг и выиграл золото в командном турнире вместе с Анатолием Волошиновым, Петром Давиденко, Андреем Кучеренко и Владиславом Рудневым. 

Китай спорт Пауэрлифтинг Всемирные игры Анатолий Новописьменный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
