Украина завоевала три золота за день на Всемирных играх-2025

Роман Щербатюк после победы. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Украина провела один из самых успешных дней на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду, пополнив копилку сразу двумя золотыми медалями. Первым триумфатором стал кикбоксер Роман Щербатюк, выступавший в весовой категории свыше 91 кг.

В решающем поединке он одержал уверенную победу над турецким спортсменом Эмином Озером, сообщает портал Новини.LIVE.

Эта награда стала второй для Украины в кикбоксинге на нынешних Играх. Ранее золото завоевал Глеб Мазур, а бронзовыми призерами стали Дарья Иванова и Алина Мартынюк. После успеха Щербатюка национальная команда довела количество золотых медалей до 13.

Роман Щербатюк в решающем поединке. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Три "золота" за день и прочные позиции в медальном зачете

Но на этом украинские спортсмены не остановились. В мужском командном турнире по самбо сборная Украины обыграла в финале Казахстан и поднялась на высшую ступень пьедестала. В состав чемпионов вошли Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давиденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев.

Победа самбистов стала третьим золотым успехом Украины за сегодняшний день и 14-м в общем зачете Всемирных игр. Благодаря этому результату команда сохранила третье место в медальном рейтинге, продолжая борьбу с ближайшими конкурентами за еще более высокие позиции.

