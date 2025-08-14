Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кикбоксинг и самбо — двойной удар украинцев на Играх в Китае

Кикбоксинг и самбо — двойной удар украинцев на Играх в Китае

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 16:31
Украина завоевала три золота за день на Всемирных играх-2025
Роман Щербатюк после победы. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Украина провела один из самых успешных дней на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду, пополнив копилку сразу двумя золотыми медалями. Первым триумфатором стал кикбоксер Роман Щербатюк, выступавший в весовой категории свыше 91 кг.

В решающем поединке он одержал уверенную победу над турецким спортсменом Эмином Озером, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Эта награда стала второй для Украины в кикбоксинге на нынешних Играх. Ранее золото завоевал Глеб Мазур, а бронзовыми призерами стали Дарья Иванова и Алина Мартынюк. После успеха Щербатюка национальная команда довела количество золотых медалей до 13. 

Роман Щербатюк
Роман Щербатюк в решающем поединке. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Три "золота" за день и прочные позиции в медальном зачете

Но на этом украинские спортсмены не остановились. В мужском командном турнире по самбо сборная Украины обыграла в финале Казахстан и поднялась на высшую ступень пьедестала. В состав чемпионов вошли Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давиденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев.

Победа самбистов стала третьим золотым успехом Украины за сегодняшний день и 14-м в общем зачете Всемирных игр. Благодаря этому результату команда сохранила третье место в медальном рейтинге, продолжая борьбу с ближайшими конкурентами за еще более высокие позиции. 

Напомним, на ближайшем этапе Бриллиантовой лиги обострится борьба между Николой Олислагерс и Ярославой Магучих. 

Одна из самых титулованных спортсменок Украины Марина Бех-Романчук рассказала, чем занимается во время отстранения от турниров. 

Александра Усика сравнили с Владимиром Кличко в лучшие годы боксера — кому отдали преимущество

У Даниэля Дюбуа не было шансов — Тайсон Фьюри рассказал, почему Александр Усик не мог проиграть. 

спорт кикбоксинг самбо Всемирные игры Роман Щербатюк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации