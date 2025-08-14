Видео
Главная Спорт Украинец Мазур одержал важную победу на Всемирных играх

Украинец Мазур одержал важную победу на Всемирных играх

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:11
Мазур принес Украине историческое золото в кикбоксинге в Китае
Глеб Мазур (слева) во время поединка. Фото: instagram.com/069_gleb_mazur/

Украинский кикбоксер Глеб Мазур стал чемпионом Всемирных игр-2025. Он завоевал "золото" в весовой категории до 63,5 кг.

Этот успех стал историческим — ранее Украина никогда не побеждала в кикбоксинге на этих соревнованиях, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В полуфинале Глеб Мазур встретился с представителем Таиланда Конгтуком. После равного первого раунда (1:1) украинец во втором действовал из глубины, отдавая центр ринга, но умело контратаковал. Победитель определился в заключительном раунде, где Мазур захватил лидерство и не отпустил его до конца. 

Глеб Мазур
Глеб Мазур (второй слева) с украинскими кикбоксерами. Фото: instagram.com/069_gleb_mazur/

Как украинец завоевал золотую медаль

В финале соперником Глеба стал Аммин Гулиев из Азербайджана. Мазур провел поединок хладнокровно и уверенно, не позволив оппоненту навязать свой ритм. Итогом стала чистая победа и "золото" турнира, ставшее двенадцатым для сборной Украины на Всемирных играх-2025.

Помимо золотой награды чемпиона мира-2023 и двукратного чемпиона Европы, команда получила мощный импульс в медальном зачете, сохранив третье место. Две бронзовые медали также принесли Дарья Иванова и Алина Мартынюк, а Роман Щербатюк выйдет в финал против Эмина Озера. 

 

 

 

 

Китай спорт кикбоксинг Всемирные игры Глеб Мазур
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
