Россиянка неприятно отреагировала на гимн Украины после победы Софии Гречко

На Всемирных играх россиянка показала недовольство гимном Украины
Украинка София Гречко стала триумфатором Всемирных игр в китайском Чэнду, где она выступает в подводном плавании. 11 августа спортсменка выиграла на дистанции 400 метров в ластах с новым мировым рекордом — 3:11.88.
При этом, украинка сильно огорчила российскую соперницу Елизавету Купрессову, которая стала третьей, сообщил портал Новини.LIVE.
Гимн Украины испортил настроение россиянке
Интересно, что второй стала украинка Анна Яковлева, которая уступила победительнице 39 сотых секунды (3:12.27). Ее результат стал новым мировым рекордом среди юниорок.
Очень интересно было смотреть на награждение и звучание гимна Украины, поскольку у россиянки было выражение лица, как будто ей очень неприятно его слушать.
Гречко на Всемирных играх в Чэнду выиграла уже две золотые медали.
Всего у Украины 26 медалей — 11 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых. В общем зачете команда идет третьей, уступая Китаю и Германии.
Напомним, ранее три золотые медали Украине принесли представители боевого самбо, которые в финалах победили россиян, являющихся лидерами в этом виде единоборств.
Украинцы выигрывали золотые медали Всемирных игр и в муай-тай и джиу-джитсу.
Также украинец Ризван Талибов выиграл золотую награду в каратэ.
