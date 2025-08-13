Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт На Всемирных играх россиянка показала недовольство гимном Украины

На Всемирных играх россиянка показала недовольство гимном Украины

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:59
Россиянка неприятно отреагировала на гимн Украины после победы Софии Гречко
Анна Яковлева и София Гречко. Фото: Спортивный Комитет Украины

Украинка София Гречко стала триумфатором Всемирных игр в китайском Чэнду, где она выступает в подводном плавании. 11 августа спортсменка выиграла на дистанции 400 метров в ластах с новым мировым рекордом — 3:11.88.

При этом, украинка сильно огорчила российскую соперницу Елизавету Купрессову, которая стала третьей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Елизавета Купрессова
Елизавета Купрессова во время гимна Украины. фото: Спортивный Комитет Украины

Гимн Украины испортил настроение россиянке

Интересно, что второй стала украинка Анна Яковлева, которая уступила победительнице 39 сотых секунды (3:12.27). Ее результат стал новым мировым рекордом среди юниорок.

Очень интересно было смотреть на награждение и звучание гимна Украины, поскольку у россиянки было выражение лица, как будто ей очень неприятно его слушать.

Гречко на Всемирных играх в Чэнду выиграла уже две золотые медали.

Всего у Украины 26 медалей — 11 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых. В общем зачете команда идет третьей, уступая Китаю и Германии.

Напомним, ранее три золотые медали Украине принесли представители боевого самбо, которые в финалах победили россиян, являющихся лидерами в этом виде единоборств.

Украинцы выигрывали золотые медали Всемирных игр и в муай-тай и джиу-джитсу.

Также украинец Ризван Талибов выиграл золотую награду в каратэ.

плавание российские спортсмены Всемирные игры София Гречко подводное плавание
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации