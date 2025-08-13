Россиянка неприятно отреагировала на гимн Украины после победы Софии Гречко

Анна Яковлева и София Гречко. Фото: Спортивный Комитет Украины

Украинка София Гречко стала триумфатором Всемирных игр в китайском Чэнду, где она выступает в подводном плавании. 11 августа спортсменка выиграла на дистанции 400 метров в ластах с новым мировым рекордом — 3:11.88.

При этом, украинка сильно огорчила российскую соперницу Елизавету Купрессову, которая стала третьей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Елизавета Купрессова во время гимна Украины. фото: Спортивный Комитет Украины

Гимн Украины испортил настроение россиянке

Интересно, что второй стала украинка Анна Яковлева, которая уступила победительнице 39 сотых секунды (3:12.27). Ее результат стал новым мировым рекордом среди юниорок.

Очень интересно было смотреть на награждение и звучание гимна Украины, поскольку у россиянки было выражение лица, как будто ей очень неприятно его слушать.

Гречко на Всемирных играх в Чэнду выиграла уже две золотые медали.

Всего у Украины 26 медалей — 11 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых. В общем зачете команда идет третьей, уступая Китаю и Германии.

Напомним, ранее три золотые медали Украине принесли представители боевого самбо, которые в финалах победили россиян, являющихся лидерами в этом виде единоборств.

Украинцы выигрывали золотые медали Всемирных игр и в муай-тай и джиу-джитсу.

Также украинец Ризван Талибов выиграл золотую награду в каратэ.