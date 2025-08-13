Росіянка неприємно відреагувала на гімн України після перемоги Софії Гречко

На Всесвітніх іграх росіянка показала невдоволення гімном України
Українка Софія Гречко стала тріумфаторкою Всесвітніх ігор в китайському Ченду, де вона виступає в підводному плаванні. 11 серпня спортсменка виграла на дистанції 400 метрів у ластах з новим світовим рекордом — 3:11.88.
При цьому, українка сильно засмутила російську суперницю Єлизавету Купрессову, яка стала третьою, повідомив портал Новини.LIVE.
Гімн України зіпсував настрій росіянці
Цікаво, що другою стала українка Анна Яковлева, яка поступилася переможниці 39 сотими секундами (3:12.27). Її результат став новим світовим рекордом серед юніорок.
Дуже цікаво було дивитися на нагородження та звучання гімну України, оскільки у росіянки був вираз обличчя, наче їй дуже неприємно його слухати.
Гречко на Всесвітніх іграх в Ченду виграла вже дві золоті медалі.
Всього у України 26 медалей — 11 золотих, 9 срібних, 6 бронзових. В загальному заліку команда йде третьою, поступаючись Китаю та Німеччині.
Нагадаємо, раніше три золоті медалі Україні принесли представники бойового самбо, які у фіналах перемогли росіян, які є лідерами в цьому виді єдиноборств.
Українці вигравали золоті медалі Всесвітніх ігор й в муай-тай та джиу-джитсу.
Також українець Різван Талібов виграв золоту нагороду в карате.
