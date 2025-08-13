Росіянка неприємно відреагувала на гімн України після перемоги Софії Гречко

Анна Яковлева та Софія Гречко. Фото: Спортивний Комітет України

Українка Софія Гречко стала тріумфаторкою Всесвітніх ігор в китайському Ченду, де вона виступає в підводному плаванні. 11 серпня спортсменка виграла на дистанції 400 метрів у ластах з новим світовим рекордом — 3:11.88.

При цьому, українка сильно засмутила російську суперницю Єлизавету Купрессову, яка стала третьою, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Єлизавета Купрессова під час гімну України. Фото: Спортивний Комітет України

Гімн України зіпсував настрій росіянці

Цікаво, що другою стала українка Анна Яковлева, яка поступилася переможниці 39 сотими секундами (3:12.27). Її результат став новим світовим рекордом серед юніорок.

Дуже цікаво було дивитися на нагородження та звучання гімну України, оскільки у росіянки був вираз обличчя, наче їй дуже неприємно його слухати.

Гречко на Всесвітніх іграх в Ченду виграла вже дві золоті медалі.

Всього у України 26 медалей — 11 золотих, 9 срібних, 6 бронзових. В загальному заліку команда йде третьою, поступаючись Китаю та Німеччині.

Нагадаємо, раніше три золоті медалі Україні принесли представники бойового самбо, які у фіналах перемогли росіян, які є лідерами в цьому виді єдиноборств.

Українці вигравали золоті медалі Всесвітніх ігор й в муай-тай та джиу-джитсу.

Також українець Різван Талібов виграв золоту нагороду в карате.