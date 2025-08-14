Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець Мазур здобув важливу перемогу на Всесвітніх іграх

Українець Мазур здобув важливу перемогу на Всесвітніх іграх

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:11
Мазур приніс Україні історичне золото в кікбоксингу в Китаї
Гліб Мазур (ліворуч) під час поєдинку. Фото: instagram.com/069_gleb_mazur/

Український кікбоксер Гліб Мазур став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025. Він завоював "золото" у ваговій категорії до 63,5 кг.

Цей успіх став історичним — раніше Україна ніколи не перемагала в кікбоксингу на цих змаганнях, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У півфіналі Гліб Мазур зустрівся з представником Таїланду Конгтуком. Після рівного першого раунду (1:1) українець у другому діяв із глибини, віддаючи центр рингу, але вміло контратакував. Переможець визначився в заключному раунді, де Мазур захопив лідерство й не відпустив його до кінця.

Глеб Мазур
Гліб Мазур (другий зліва) з українськими кікбоксерами. Фото: instagram.com/069_gleb_mazur/

Як українець завоював золоту медаль

У фіналі суперником Гліба став Аммін Гулієв з Азербайджану. Мазур провів поєдинок холоднокровно і впевнено, не дозволивши опоненту нав'язати свій ритм. Підсумком стала чиста перемога та "золото" турніру, що стало дванадцятим для збірної України на Всесвітніх іграх-2025.

Окрім золотої нагороди чемпіона світу-2023 та дворазового чемпіона Європи, команда отримала потужний імпульс у медальному заліку, зберігши третє місце. Дві бронзові медалі також принесли Дар'я Іванова та Аліна Мартинюк, а Роман Щербатюк вийде у фінал проти Еміна Озера.

Нагадаємо, відео з російською спортсменкою під час виконання гімну України стало хітом соцмереж.

Нікола Оліслагерс приготувала сюрприз для Ярослави Магучіх на етапі Діамантової ліги в Польщі.

Тренерка української чемпіонки навела причини, через які Ярослава Магучіх кілька разів програла суперницям цього сезону.

Марина Бех-Романчук звернулася до вболівальників після інформації про дискваліфікацію за допінг.

Китай спорт кікбоксінг Всесвітні ігри Гліб Мазур
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації