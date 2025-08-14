Мазур приніс Україні історичне золото в кікбоксингу в Китаї

Гліб Мазур (ліворуч) під час поєдинку. Фото: instagram.com/069_gleb_mazur/

Український кікбоксер Гліб Мазур став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025. Він завоював "золото" у ваговій категорії до 63,5 кг.

Цей успіх став історичним — раніше Україна ніколи не перемагала в кікбоксингу на цих змаганнях, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У півфіналі Гліб Мазур зустрівся з представником Таїланду Конгтуком. Після рівного першого раунду (1:1) українець у другому діяв із глибини, віддаючи центр рингу, але вміло контратакував. Переможець визначився в заключному раунді, де Мазур захопив лідерство й не відпустив його до кінця.

Гліб Мазур (другий зліва) з українськими кікбоксерами. Фото: instagram.com/069_gleb_mazur/

Як українець завоював золоту медаль

У фіналі суперником Гліба став Аммін Гулієв з Азербайджану. Мазур провів поєдинок холоднокровно і впевнено, не дозволивши опоненту нав'язати свій ритм. Підсумком стала чиста перемога та "золото" турніру, що стало дванадцятим для збірної України на Всесвітніх іграх-2025.

Окрім золотої нагороди чемпіона світу-2023 та дворазового чемпіона Європи, команда отримала потужний імпульс у медальному заліку, зберігши третє місце. Дві бронзові медалі також принесли Дар'я Іванова та Аліна Мартинюк, а Роман Щербатюк вийде у фінал проти Еміна Озера.

Нагадаємо, відео з російською спортсменкою під час виконання гімну України стало хітом соцмереж.

Нікола Оліслагерс приготувала сюрприз для Ярослави Магучіх на етапі Діамантової ліги в Польщі.

Тренерка української чемпіонки навела причини, через які Ярослава Магучіх кілька разів програла суперницям цього сезону.

Марина Бех-Романчук звернулася до вболівальників після інформації про дискваліфікацію за допінг.