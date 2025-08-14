Відео
Головна Спорт Кікбоксинг та самбо — подвійний удар українців на Іграх у Китаї

Кікбоксинг та самбо — подвійний удар українців на Іграх у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 16:31
Україна завоювала три золота за день на Всесвітніх іграх-2025
Роман Щербатюк після перемоги. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Україна провела один із найуспішніших днів на Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду, поповнивши скарбничку одразу двома золотими медалями. Першим тріумфатором став кікбоксер Роман Щербатюк, який виступав у ваговій категорії понад 91 кг.

У вирішальному поєдинку він здобув впевнену перемогу над турецьким спортсменом Еміном Озером, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ця нагорода стала другою для України в кікбоксингу на нинішніх Іграх. Раніше золото завоював Гліб Мазур, а бронзовими призерами стали Дар'я Іванова та Аліна Мартинюк. Після успіху Щербатюка національна команда довела кількість золотих медалей до 13.

Роман Щербатюк
Роман Щербатюк у вирішальному поєдинку. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Три "золота" за день і міцні позиції в медальному заліку

Але на цьому українські спортсмени не зупинилися. У чоловічому командному турнірі з самбо збірна України обіграла у фіналі Казахстан та піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. До складу чемпіонів увійшли Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв.

Перемога самбістів стала третім золотим успіхом України за сьогоднішній день та 14-м у загальному заліку Всесвітніх ігор. Завдяки цьому результату команда зберегла третє місце в медальному рейтингу, продовжуючи боротьбу з найближчими конкурентами за ще вищі позиції.

спорт кікбоксінг самбо Всесвітні ігри Роман Щербатюк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
