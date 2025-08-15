Відео
Новописьменний приніс Україні золото в незвичайній категорії

Новописьменний приніс Україні золото в незвичайній категорії

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:45
Українець Новописьменний став чемпіоном у пауерліфтингу
Анатолій Новописьменний під час турніру. Фото: poltava.to

Український пауерліфтер Анатолій Новописьменний приніс Україні ще одну золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025. Спортсмен став найкращим у змаганнях у категорії "хевівейт".

За підсумками виступу українець набрав 119,41 очка, випередивши найближчого конкурента, шведа Густава Хедлунда, майже на три бали. Бронзова медаль також дісталася представнику Швеції Емілю Норлінгу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Новописьменний вже має у своєму активі три титули чемпіона світу з класичного пауерліфтингу, а також безліч медалей чемпіонатів Європи та світу. Його успіхи на Всесвітніх іграх-2025 підтвердили статус одного з найсильніших важковаговиків планети.

Анатолий Новописьменный
Анатолій Новописьменний у Китаї. Фото: Instagram

Ця перемога зміцнила позиції України в загальному медальному заліку турніру. Наша збірна утримує третє місце, маючи 34 нагороди: 15 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Успіх українських спортсменів

Останніми днями представники синьо-жовтої команди активно поповнюють скарбничку медалей. Кікбоксери Дарина Іванова та Аліна Мартинюк виграли бронзу, Гліб Мазур став чемпіоном у вазі до 63,5 кг, а Роман Щербаков завоював золото в категорії понад 91 кг.

Ще одним джерелом медалей для України стали змагання з самбо. Олександр Воропаєв узяв бронзу у вазі до 64 кг та виборов золото в командному турнірі разом з Анатолієм Волошиновим, Петром Давиденком, Андрієм Кучеренком та Владиславом Руднєвим.

Китай спорт Паверліфтинг Всесвітні ігри Анатолій Новописьменний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
