Українець Новописьменний став чемпіоном у пауерліфтингу

Український пауерліфтер Анатолій Новописьменний приніс Україні ще одну золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025. Спортсмен став найкращим у змаганнях у категорії "хевівейт".

За підсумками виступу українець набрав 119,41 очка, випередивши найближчого конкурента, шведа Густава Хедлунда, майже на три бали. Бронзова медаль також дісталася представнику Швеції Емілю Норлінгу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Новописьменний вже має у своєму активі три титули чемпіона світу з класичного пауерліфтингу, а також безліч медалей чемпіонатів Європи та світу. Його успіхи на Всесвітніх іграх-2025 підтвердили статус одного з найсильніших важковаговиків планети.

Ця перемога зміцнила позиції України в загальному медальному заліку турніру. Наша збірна утримує третє місце, маючи 34 нагороди: 15 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Успіх українських спортсменів

Останніми днями представники синьо-жовтої команди активно поповнюють скарбничку медалей. Кікбоксери Дарина Іванова та Аліна Мартинюк виграли бронзу, Гліб Мазур став чемпіоном у вазі до 63,5 кг, а Роман Щербаков завоював золото в категорії понад 91 кг.

Ще одним джерелом медалей для України стали змагання з самбо. Олександр Воропаєв узяв бронзу у вазі до 64 кг та виборов золото в командному турнірі разом з Анатолієм Волошиновим, Петром Давиденком, Андрієм Кучеренком та Владиславом Руднєвим.

