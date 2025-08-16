Відео
Головна Спорт Україні ще п'ять медалей на Всесвітніх іграх здобули пауерліфтери

Україні ще п'ять медалей на Всесвітніх іграх здобули пауерліфтери

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 16:06
Українські пауерліфтери вибороли п’ять медалей на Всесвітніх іграх
Віталій Коломієць. Фото: Міністерство молоді та спорту

У китайському Ченду тривають Всесвітні ігри. 16 серпня п'ять медалей принесли збірній України пауерліфтери.

При цьому, поки вони ще не вигравали золотих медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Медалі збірної України на Всесвітніх іграх

Українські спортсмени були на п'ятьох подіумах в пауерліфтингу. У легкій вазі серед жінок Тетяна Біла виборола срібло, показавши 207,5 кг у присіданні, 130 кг у жимі лежачи та 175 кг у становій тязі, з сумою триборства 512,5 кг і 107,77 бала за формулою IPF.

Анастасія Дерев’янко доповнила успіх бронзою з такою ж сумою 512,5 кг (205 кг, 127,5 кг, 180 кг), набравши 105,45 бала.

У середній вазі Лариса Соловйова здобула срібло з результатами 235 кг у присіданні, 170 кг у жимі та 217,5 кг у тязі, загальною сумою 622,5 кг і 112,72 бала, що стало її шостою медаллю Всесвітніх ігор.

Не менш разючим видався виступ чоловіків у середній ваговій категорії. Віталій Коломієць посів друге місце, показавши 360 кг у присіданні, 255 кг у жимі лежачи та 310 кг у становій тязі, з сумою триборства 925 кг.

Микола Бараннік здобув бронзу з результатами 345 кг у присіданні, 260 кг у жимі та 302,5 кг у тязі, набравши 907,5 кг.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх побила рекорд турніру з легкої атлетики в Польщі.

Київське "Динамо" внесло в розширений список гравця з чемпіонату Іспанії.

У Німеччині відому спортсменку можуть посадити за грати.

Національна збірна України з футболу їздитиме на унікальному автобусі з Сірком та патріотичним гаслом.

Всесвітні ігри пауерліфтер пауерліфтинг Віталій Коломієць Лариса Соловйова
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
