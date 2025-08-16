Українські пауерліфтери вибороли п’ять медалей на Всесвітніх іграх

Віталій Коломієць. Фото: Міністерство молоді та спорту

У китайському Ченду тривають Всесвітні ігри. 16 серпня п'ять медалей принесли збірній України пауерліфтери.

При цьому, поки вони ще не вигравали золотих медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

Медалі збірної України на Всесвітніх іграх

Українські спортсмени були на п'ятьох подіумах в пауерліфтингу. У легкій вазі серед жінок Тетяна Біла виборола срібло, показавши 207,5 кг у присіданні, 130 кг у жимі лежачи та 175 кг у становій тязі, з сумою триборства 512,5 кг і 107,77 бала за формулою IPF.

Анастасія Дерев’янко доповнила успіх бронзою з такою ж сумою 512,5 кг (205 кг, 127,5 кг, 180 кг), набравши 105,45 бала.

У середній вазі Лариса Соловйова здобула срібло з результатами 235 кг у присіданні, 170 кг у жимі та 217,5 кг у тязі, загальною сумою 622,5 кг і 112,72 бала, що стало її шостою медаллю Всесвітніх ігор.

Не менш разючим видався виступ чоловіків у середній ваговій категорії. Віталій Коломієць посів друге місце, показавши 360 кг у присіданні, 255 кг у жимі лежачи та 310 кг у становій тязі, з сумою триборства 925 кг.

Микола Бараннік здобув бронзу з результатами 345 кг у присіданні, 260 кг у жимі та 302,5 кг у тязі, набравши 907,5 кг.

