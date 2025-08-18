Украинские чирлидеры Тимофеева и Малошенко покорили всех после Всемирных игр

Красотки Тимофеева и Малошенко поразили на Всемирных играх — фото
На Всемирных играх-2025, которые прошли в китайском Чэнду проявили себя украинские чирлидеры. Елизавета Тимофеева из Каменского и львовянка Анастасия Малошенко заняли пятое место.
При этом, девушки покорили всех своей красотой и грацией, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинки покорили всех своей красотой
Тимофеева и Малошенко в соревнованиях фристайл-дуэтов в чирлидинге заняли пятое итоговое место с результатом 84,140 балла. Интересно, что они были единственными европейками в финале.
На этом турнире они стали сильнейшими представительницами континента и могут занести себе это достижение в актив.
К тому же девушки покорили публику своей красотой и выступлением, во время которого показали свою грацию и возможность прогрессировать в дальнейшем.
