Украинские чирлидеры Тимофеева и Малошенко покорили всех после Всемирных игр

Елизавета Тимофеева и Анастасия Малошенко. Фото: instagram.com/lvivangels_cheerleading

На Всемирных играх-2025, которые прошли в китайском Чэнду проявили себя украинские чирлидеры. Елизавета Тимофеева из Каменского и львовянка Анастасия Малошенко заняли пятое место.

При этом, девушки покорили всех своей красотой и грацией, сообщил портал Новини.LIVE.

Украинки покорили всех своей красотой

Тимофеева и Малошенко в соревнованиях фристайл-дуэтов в чирлидинге заняли пятое итоговое место с результатом 84,140 балла. Интересно, что они были единственными европейками в финале.

На этом турнире они стали сильнейшими представительницами континента и могут занести себе это достижение в актив.

К тому же девушки покорили публику своей красотой и выступлением, во время которого показали свою грацию и возможность прогрессировать в дальнейшем.

