Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Защитник Динамо Попов близок к трансферу в чемпионат Англии

Защитник Динамо Попов близок к трансферу в чемпионат Англии

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 22:20
Защитник Динамо Денис Попов может перейти в клуб из Англии
Денис Попов. Фото: "Динамо"

Невероятным трансфером киевское "Динамо" может порадовать до закрытия трансферного окна. Центрального защитника Дениса Попова продадут в чемпионат Англии.

Об этом сообщили фанаты английского "Уотфорда", который интересуется Поповым, в эфире YouTube-канала WD18 Fans.

Реклама
Читайте также:
Денис Попов
Денис Попов. Фото: "Динамо"

"Динамо" продаст Дениса Попова

По информации фанатов "Уотфорда", они должны купить центрального защитника Попова из Украины. В УПЛ только Денис Попов из "Динамо" соответствует уровню "Уотфорда".

"У нас, кажется, еще один центральный защитник на подходе, не так ли, потенциально? Попов из Украины", — сказали фанаты.

"Уотфорд" сейчас после двух туров занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В прошлом сезоне клуб также стал 14-м во втором по силе чемпионате Англии.

В "Уотфорде" в молодежной команде играет сын главы УАФ Андрея Шевченко Кристиан.

Попов в свои 26 лет оценивается порталом "Трансфермаркт" в 4 млн евро. Футболист является основным в "Динамо", но очень травматичен и поэтому сыграл за клуб всего в 141 матче за шесть лет в основной команде.

Напомним, Луис Энрике поделился впечатлениями от первого матча Ильи Забарного в "ПСЖ".

Забарный после игры с "Нантом" назвал своего одноклубника фаворитом в борьбе за "Золотой мяч-2025".

В браке между Джорджиной Родригес и Криштиану Роналду не все идеально.

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Денис Попов Уотфорд
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации