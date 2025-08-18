Защитник Динамо Денис Попов может перейти в клуб из Англии

Денис Попов. Фото: "Динамо"

Невероятным трансфером киевское "Динамо" может порадовать до закрытия трансферного окна. Центрального защитника Дениса Попова продадут в чемпионат Англии.

Об этом сообщили фанаты английского "Уотфорда", который интересуется Поповым, в эфире YouTube-канала WD18 Fans.

"Динамо" продаст Дениса Попова

По информации фанатов "Уотфорда", они должны купить центрального защитника Попова из Украины. В УПЛ только Денис Попов из "Динамо" соответствует уровню "Уотфорда".

"У нас, кажется, еще один центральный защитник на подходе, не так ли, потенциально? Попов из Украины", — сказали фанаты.

"Уотфорд" сейчас после двух туров занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В прошлом сезоне клуб также стал 14-м во втором по силе чемпионате Англии.

В "Уотфорде" в молодежной команде играет сын главы УАФ Андрея Шевченко Кристиан.

Попов в свои 26 лет оценивается порталом "Трансфермаркт" в 4 млн евро. Футболист является основным в "Динамо", но очень травматичен и поэтому сыграл за клуб всего в 141 матче за шесть лет в основной команде.

