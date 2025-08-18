Забарный объяснил, почему Дембеле достоин получить Золотой мяч

Забарный назвал игрока, который достоин получить Золотой мяч
Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный поделился впечатлениями от дебюта в Лиге 1 и отметил особое значение игры рядом с Усманом Дембеле.
Новичок чемпионов Франции признался, что давно хотел сыграть в одной команде с лидером "ПСЖ", сообщает Tayo.
Илья Забарный отметил технику и лидерские качества Усмана Дембеле. Он считает, что присутствие вингера в составе придает команде дополнительную мощь и уверенность.
Украинец подчеркнул, что именно такие партнеры позволяют быстрее адаптироваться к новому чемпионату и прибавлять в качестве. Он отметил, что дебют получился успешным не только для него, но и для всей команды.
Забарный похвалил Дембеле
Дебютный матч защитника за ПСЖ состоялся 17 августа против "Нанта". Парижане выиграли 1:0, а Забарный провел на поле все 90 минут и получил высокую оценку от статистических порталов — 7,3 балла.
"Я очень рад быть частью этой команды и играть рядом с Усманом. Он невероятно быстр и непредсказуем, всегда может решить эпизод в одиночку. Для меня большая честь делить с ним поле. Такие футболисты делают всех вокруг сильнее. Дембеле достоин получить "Золотой мяч" в этом году", — сказал Забарный.
Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике после первого тура чемпионата Франции поделился мнением об игре Ильи Забарного.
