Забарный объяснил, почему Дембеле достоин получить Золотой мяч

Илья Забарный в матче за "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный поделился впечатлениями от дебюта в Лиге 1 и отметил особое значение игры рядом с Усманом Дембеле.

Новичок чемпионов Франции признался, что давно хотел сыграть в одной команде с лидером "ПСЖ", сообщает Tayo.

Илья Забарный отметил технику и лидерские качества Усмана Дембеле. Он считает, что присутствие вингера в составе придает команде дополнительную мощь и уверенность.

Забарный в составе "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Украинец подчеркнул, что именно такие партнеры позволяют быстрее адаптироваться к новому чемпионату и прибавлять в качестве. Он отметил, что дебют получился успешным не только для него, но и для всей команды.

Усман Дембеле с Лионелем Месси. Фото: instagram.com/o.dembele7/

Забарный похвалил Дембеле

Дебютный матч защитника за ПСЖ состоялся 17 августа против "Нанта". Парижане выиграли 1:0, а Забарный провел на поле все 90 минут и получил высокую оценку от статистических порталов — 7,3 балла.

"Я очень рад быть частью этой команды и играть рядом с Усманом. Он невероятно быстр и непредсказуем, всегда может решить эпизод в одиночку. Для меня большая честь делить с ним поле. Такие футболисты делают всех вокруг сильнее. Дембеле достоин получить "Золотой мяч" в этом году", — сказал Забарный.

Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике после первого тура чемпионата Франции поделился мнением об игре Ильи Забарного.

