Головна Спорт Забарний назвав гравця, який гідний отримати Золотий м'яч

Забарний назвав гравця, який гідний отримати Золотий м'яч

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 15:03
Забарний пояснив, чому Дембеле гідний отримати Золотий м'яч
Ілля Забарний у матчі за "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний поділився враженнями від дебюту в Лізі 1 та наголосив на особливому значенні гри поруч з Усманом Дембеле.

Новачок чемпіонів Франції зізнався, що давно хотів зіграти в одній команді з лідером "ПСЖ", повідомляє Tayo.

Читайте також:

Ілля Забарний відзначив техніку та лідерські якості Усмана Дембеле. Він вважає, що присутність вінгера у складі додає команді додаткової потужності та впевненості.

Илья Забарный
Забарний у складі "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Українець підкреслив, що саме такі партнери дають змогу швидше адаптуватися до нового чемпіонату та додавати в якості. Він зазначив, що дебют вийшов успішним не тільки для нього, а й для всієї команди.

Усман Дембеле
Усман Дембеле з Ліонелем Мессі. Фото: instagram.com/o.dembele7/

Забарний похвалив Дембеле

Дебютний матч захисника за ПСЖ відбувся 17 серпня проти "Нанта". Парижани виграли 1:0, а Забарний провів на полі всі 90 хвилин і отримав високу оцінку від статистичних порталів — 7,3 бала.

"Я дуже радий бути частиною цієї команди та грати поруч з Усманом. Він неймовірно швидкий та непередбачуваний, завжди може вирішити епізод поодинці. Для мене велика честь ділити з ним поле. Такі футболісти роблять усіх навколо сильнішими. Дембеле гідний отримати "Золотий м'яч" цього року", — сказав Забарний.

Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке після першого туру чемпіонату Франції поділився думкою про гру Іллі Забарного.

спорт футбол ПСЖ Золотий м'яч Ілля Забарний Усман Дембеле
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
