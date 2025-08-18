Шлюбний договір Роналду розкрито — Джорджина отримає мільйони

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Португалець Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес нещодавно оголосили про весілля, викликавши шквал емоцій у шанувальників по всьому світу. Пара разом майже десять років, виховує п'ятьох дітей та вважається однією з найбільш обговорюваних у спорті та шоубізнесі.

Однак за романтикою ховається прагматична частина їхніх стосунків, повідомляє португальський журнал TV Guia.

Ще кілька років тому зіркова пара уклала шлюбний договір, у якому детально розписані фінансові зобов'язання на випадок розлучення.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес під час відпочинку. Фото: instagram.com/georginagio/

Згідно з умовами угоди, Джорджина Родрігес отримуватиме довічні виплати в розмірі понад 114 тисяч доларів на місяць. Окрім того, їй переходить право власності на особняк Роналду в престижному районі Ла-Фінка під Мадридом. Вартість цієї нерухомості оцінюється більш ніж у 5,6 млн доларів.

Джорджина Родрігес з обручкою. Фото: instagram.com/georginagio/

Що буде в разі розлучення Роналду

Журналісти зазначають, що договір було підписано після народження їхньої доньки Алани Мартіни. Його мета — забезпечити стабільність для Джорджини та дітей, незалежно від того, як складуться стосунки. Таким чином, навіть у разі розриву футболіст зберігає контроль над активами, а Родрігес отримує фінансову безпеку.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес у себе вдома. Фото: instagram.com/georginagio/

Хоча новину про їхнє весілля подано як свято кохання, умови угоди показують й інший бік: у світі мільярдерів та суперзірок романтика завжди йде поруч із юридичними гарантіями та захистом майбутнього сім'ї.

