Україна
Роналду не зможе розлучитися з Джорджиною — відома причина

Роналду не зможе розлучитися з Джорджиною — відома причина

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:01
Шлюбний договір Роналду розкрито — Джорджина отримає мільйони
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio/

Португалець Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес нещодавно оголосили про весілля, викликавши шквал емоцій у шанувальників по всьому світу. Пара разом майже десять років, виховує п'ятьох дітей та вважається однією з найбільш обговорюваних у спорті та шоубізнесі.

Однак за романтикою ховається прагматична частина їхніх стосунків, повідомляє португальський журнал TV Guia.

Реклама
Читайте також:

Ще кілька років тому зіркова пара уклала шлюбний договір, у якому детально розписані фінансові зобов'язання на випадок розлучення.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес під час відпочинку. Фото: instagram.com/georginagio/

Згідно з умовами угоди, Джорджина Родрігес отримуватиме довічні виплати в розмірі понад 114 тисяч доларів на місяць. Окрім того, їй переходить право власності на особняк Роналду в престижному районі Ла-Фінка під Мадридом. Вартість цієї нерухомості оцінюється більш ніж у 5,6 млн доларів.

Джорджина Родригес
Джорджина Родрігес з обручкою. Фото: instagram.com/georginagio/

Що буде в разі розлучення Роналду

Журналісти зазначають, що договір було підписано після народження їхньої доньки Алани Мартіни. Його мета — забезпечити стабільність для Джорджини та дітей, незалежно від того, як складуться стосунки. Таким чином, навіть у разі розриву футболіст зберігає контроль над активами, а Родрігес отримує фінансову безпеку.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес у себе вдома. Фото: instagram.com/georginagio/

Хоча новину про їхнє весілля подано як свято кохання, умови угоди показують й інший бік: у світі мільярдерів та суперзірок романтика завжди йде поруч із юридичними гарантіями та захистом майбутнього сім'ї.

Нагадаємо, на вихідних аргентинець Ліонель Мессі перевершив історичне досягнення Кріштіану Роналду.

Українець Ілля Забарний дебютував за французький "ПСЖ" та отримав хороші оцінки за матч.

Українські спортсменки стали зірками на Всесвітніх іграх у Китаї — що відомо про красунь, які виступають у чирлідингу.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
