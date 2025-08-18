Брачный договор Роналду раскрыт — Джорджина получит миллионы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Португалец Криштиану Роналду и Джорджина Родригес недавно объявили о свадьбе, вызвав бурю эмоций у поклонников по всему миру. Пара вместе почти десять лет, воспитывает пятерых детей и считается одной из самых обсуждаемых в спорте и шоу-бизнесе.

Однако за романтикой скрывается прагматичная часть их отношений, сообщает португальский журнал TV Guia.

Еще несколько лет назад звездная пара заключила брачный договор, в котором подробно расписаны финансовые обязательства на случай развода.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес во время отдыха. Фото: instagram.com/georginagio/

Согласно условиям соглашения, Джорджина Родригес будет получать пожизненные выплаты в размере более 114 тысяч долларов в месяц. Кроме того, ей переходит право собственности на особняк Роналду в престижном районе Ла-Финка под Мадридом. Стоимость этой недвижимости оценивается более чем в 5,6 млн долларов.

Джорджина Родригес с обручальным кольцом. Фото: instagram.com/georginagio/

Что будет в случае развода Роналду

Журналисты отмечают, что договор был подписан после рождения их дочери Аланы Мартины. Его цель — обеспечить стабильность для Джорджины и детей, вне зависимости от того, как сложатся отношения. Таким образом, даже в случае разрыва футболист сохраняет контроль над активами, а Родригес получает финансовую безопасность.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес у себя дома. Фото: instagram.com/georginagio/

Хотя новость об их свадьбе подана как праздник любви, условия соглашения показывают и другую сторону: в мире миллиардеров и суперзвезд романтика всегда идет рядом с юридическими гарантиями и защитой будущего семьи.

