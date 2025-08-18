Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Захисник Динамо Попов близький до трансферу в чемпіонат Англії

Захисник Динамо Попов близький до трансферу в чемпіонат Англії

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 22:20
Захисник Динамо Денис Попов може перейти у клуб з Англії
Денис Попов. Фото: "Динамо"

Неймовірним трансфером київське "Динамо" може порадувати до закриття трансферного вікна. Центрального захисника Дениса Попова продадуть в чемпіонат Англії.

Про це повідомили фанати англійського "Вотфорда", який цікавиться Поповим, в ефірі YouTube-каналу WD18 Fans.

Реклама
Читайте також:
Денис Попов
Денис Попов. Фото: "Динамо"

"Динамо" продасть Дениса Попова

За інформацією фанатів "Вотфорда", вони мають купити центрального захисника Попова з України. В УПЛ лише Денис Попов із "Динамо" відповідає рівню "Вотфорда". 

"У нас, здається, ще один центральний захисник на підході, чи не так, потенційно? Попов з України", — сказали фанати.

"Вотфорд" наразі після двох турів посідає 14-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Минулого сезону клуб також став 14-м в другому за силою чемпіонаті Англії.

У "Вотфорді" в молодіжній команді грає син глави УАФ Андрія Шевченка Крістіан.

Попов у свої 26 років оцінюється порталом "Трансфермаркт" в 4 млн євро. Футболіст є основним в "Динамо", але дуже травматичний і тому зіграв за клуб всього в 141 матчі за шість років у основній команді.

Нагадаємо, Луїс Енріке поділився враженнями від першого матчу Іллі Забарного в "ПСЖ".

Забарний після гри з "Нантом" назвав свого одноклубника фаворитом в боротьбі за "Золотий м'яч-2025".

У шлюбі між Джорджиною Родрігес та Кріштіану Роналду не все ідеально.

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Денис Попов Вотфорд
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації