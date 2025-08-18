Захисник Динамо Денис Попов може перейти у клуб з Англії

Захисник Динамо Попов близький до трансферу в чемпіонат Англії
Неймовірним трансфером київське "Динамо" може порадувати до закриття трансферного вікна. Центрального захисника Дениса Попова продадуть в чемпіонат Англії.
Про це повідомили фанати англійського "Вотфорда", який цікавиться Поповим, в ефірі YouTube-каналу WD18 Fans.
"Динамо" продасть Дениса Попова
За інформацією фанатів "Вотфорда", вони мають купити центрального захисника Попова з України. В УПЛ лише Денис Попов із "Динамо" відповідає рівню "Вотфорда".
"У нас, здається, ще один центральний захисник на підході, чи не так, потенційно? Попов з України", — сказали фанати.
"Вотфорд" наразі після двох турів посідає 14-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Минулого сезону клуб також став 14-м в другому за силою чемпіонаті Англії.
У "Вотфорді" в молодіжній команді грає син глави УАФ Андрія Шевченка Крістіан.
Попов у свої 26 років оцінюється порталом "Трансфермаркт" в 4 млн євро. Футболіст є основним в "Динамо", але дуже травматичний і тому зіграв за клуб всього в 141 матчі за шість років у основній команді.
