Як виглядає красуня Дар’я Русаненко, яка встановила світовий рекорд у присіданнях

Дар’я Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

На Всесвітніх іграх-2025, які завершились в китайському Ченду, збірна України посіла третє місце в загальному заліку. При цьому, команда показала на весь світ багато своїх талантів.

Одним із відкриттів збірної України стала пауерліфтерка Дар’я Русаненка, яка встановила світовий рекорд в присіданнях зі штангою, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Дар'я в соцмережах не дуже активна, але вже змогла зібрати невеличку аудиторію майже на 2,5 тисяч фоловерів.

Русаненко не тільки піднімає штангу, а й любить фото в Instagram

На Всесвітніх іграх у вправі присідання зі Русаненко підняла 285.5 кг, що стало світовим рекордом для її вагової категорії у пауерліфтингу.

Дар’я Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

При цьому, у фіналі змагань Русаненко здобула лише "срібло", поступившись лише канадці Реї Стінн за сумою присідань, жиму штанги лежачи та станової тяги.

Однак, світовий рекорд мав настільки велике значення, що став головною подією дня й відібрав всю славу у переможниці.

Дар’я Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

Цікаво, що збірна України з пауерліфтингу з десятьма медалями, з яких дві золоті, посіла перше місце Всесвітніх ігор в медальному заліку свого виду спорту.

Нагадаємо, наставник "ПСЖ" залишився вражений дебютом Іллі Забарного в команді.

Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов близький до трансферу в чемпіонат Англії.

У шлюбному договорі між Джорджиною Родрігес та Кріштіану Роналду є цікаві пункти.