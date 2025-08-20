Видео
Дисквалификация Бех-Романчук — что с ней не так

Дисквалификация Бех-Романчук — что с ней не так

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 09:31
Почему Бех-Романчук отказалась от сокращения дисквалификации
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/summer_sports_ukraine/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение Athletics Integrity Unit (AIU) опубликовано на официальном сайте организации и уже вызвало бурные обсуждения в спортивной среде.

Согласно документам AIU, спортсменка сначала просила открыть пробу "Б", но затем отказалась от этой процедуры. Ей предлагали признать вину и сократить срок отстранения на год, однако Бех-Романчук категорически заявила о своей невиновности. 

В итоге наказание оказалось максимально жестким: от мая 2025-го до мая 2029 года Марина не сможет выступать в соревнованиях. Федерация легкой атлетики Украины признала, что это решение бьет по имиджу спорта, но подчеркнула, что спорить с вердиктом международной структуры невозможно. 

Реакция и позиция Бех-Романчук

После оглашения решения Бех-Романчук опубликовала пост в Instagram, где выразила несогласие с приговором и заявила о халатном подходе к ее делу. Легкоатлетка подчеркнула, что планирует дать большое интервью, в котором подробно расскажет свою версию событий.

Государственный тренер по легкой атлетике Алексей Сердюченко отметил, что Марина всегда была ответственным спортсменом, и трудно поверить в ее сознательное нарушение правил.

"Ни одна из допинг-проб, взятых как во время соревнований, так и вне их, не дала положительного результата. Но решение принято, и это больно бьёт по имиджу не только самой спортсменки, но и всей украинской легкой атлетики", — заявил Сердюченко.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
