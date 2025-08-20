Відео
Дискваліфікація Бех-Романчук — що з нею не так

Дискваліфікація Бех-Романчук — що з нею не так

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 09:31
Чому Бех-Романчук відмовилася від скорочення дискваліфікації
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/summer_sports_ukraine/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Рішення Athletics Integrity Unit (AIU) опубліковано на офіційному сайті організації й вже викликало бурхливі обговорення у спортивному середовищі.

Згідно з документами AIU, спортсменка спочатку просила відкрити пробу "Б", але потім відмовилася від цієї процедури. Їй пропонували визнати провину та скоротити термін відсторонення на рік, проте Бех-Романчук категорично заявила про свою невинуватість.

Читайте також:
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук під час розминки. Фото: instagram.com/summer_sports_ukraine/

У підсумку покарання виявилося максимально жорстким: від травня 2025-го до травня 2029 року Марина не зможе виступати в змаганнях. Федерація легкої атлетики України визнала, що це рішення б'є по іміджу спорту, але підкреслила, що сперечатися з вердиктом міжнародної структури неможливо.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук перед турніром. Фото: instagram.com/summer_sports_ukraine/

Реакція та позиція Бех-Романчук

Після оголошення рішення Бех-Романчук опублікувала пост в Instagram, де висловила незгоду з вироком та заявила про недбалий підхід до її справи. Легкоатлетка підкреслила, що планує дати велике інтерв'ю, в якому детально розповість свою версію подій.

Державний тренер з легкої атлетики Олексій Сердюченко зазначив, що Марина завжди була відповідальним спортсменом, і важко повірити в її свідоме порушення правил.

"Жодна з допінг-проб, взятих як під час змагань, так і поза ними, не дала позитивного результату. Але рішення ухвалено, і це боляче б'є по іміджу не тільки самої спортсменки, а й усієї української легкої атлетики", — заявив Сердюченко.

Нагадаємо, раніше стала відома реакція самої Бех-Романчук, яка допустила завершення кар'єри.

Розповідаємо все, що відомо про Дар'ю Русаненко, яка стала світовою рекордсменкою в пауерліфтингу.

Юлія Левченко зможе поборотися за місце у фіналі Діамантової ліги, у неї хороші шанси пройти у вирішальну стадію турніру.

спорт Марина Бех Легка атлетика Дискваліфікація стрибки у довжину
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
