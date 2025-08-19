Відео
Головна Спорт Магучіх та Левченко готуються до ключового етапу Діамантової ліги

Магучіх та Левченко готуються до ключового етапу Діамантової ліги

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 10:11
Де та коли дивитися боротьбу Магучіх і Левченко за фінал Діамантової ліги
Ярослава Магучіх під час турніру. Кадр із відео

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на 13-му етапі Діамантової ліги в Лозанні. Це один із вирішальних турнірів сезону, де визначаться учасниці фіналу.

Українські вболівальники зможуть спостерігати за перебігом турніру в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучіх достроково забезпечила собі місце у вирішальному старті завдяки стабільним перемогам та високим результатам. Юлія Левченко ж зберігає інтригу: вона посідає шосте, прохідне місце в загальному заліку і продовжує боротьбу за потрапляння до фіналу.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх готується до турніру. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Де та коли дивитися Діамантову лігу

Етап у Лозанні стартує у вівторок, 19 серпня, а змагання у стрибках у висоту у жінок відбудуться ввечері 20 серпня. Українки вийдуть на сектор близько 21:25 за київським часом.

Юлия Левченко
Юлія Левченко перед стрибком. Кадр із відео

Офіційним транслятором легкоатлетичних турнірів в Україні виступає "Суспільне мовлення". Дивитися за виступом Магучіх та Левченко можна буде на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Для Магучіх виступ стане етапом підготовки до головної розв'язки сезону, а для Левченко — перевіркою характеру. Від її результату залежить, чи зможе вона втриматися серед фіналісток та продовжити боротьбу за високі позиції.

спорт Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
