Де та коли дивитися боротьбу Магучіх і Левченко за фінал Діамантової ліги

Магучіх та Левченко готуються до ключового етапу Діамантової ліги
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на 13-му етапі Діамантової ліги в Лозанні. Це один із вирішальних турнірів сезону, де визначаться учасниці фіналу.
Українські вболівальники зможуть спостерігати за перебігом турніру в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ярослава Магучіх достроково забезпечила собі місце у вирішальному старті завдяки стабільним перемогам та високим результатам. Юлія Левченко ж зберігає інтригу: вона посідає шосте, прохідне місце в загальному заліку і продовжує боротьбу за потрапляння до фіналу.
Де та коли дивитися Діамантову лігу
Етап у Лозанні стартує у вівторок, 19 серпня, а змагання у стрибках у висоту у жінок відбудуться ввечері 20 серпня. Українки вийдуть на сектор близько 21:25 за київським часом.
Офіційним транслятором легкоатлетичних турнірів в Україні виступає "Суспільне мовлення". Дивитися за виступом Магучіх та Левченко можна буде на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
Для Магучіх виступ стане етапом підготовки до головної розв'язки сезону, а для Левченко — перевіркою характеру. Від її результату залежить, чи зможе вона втриматися серед фіналісток та продовжити боротьбу за високі позиції.
Нагадаємо, представники Мозеса Ітауми прокоментували можливість проведення бою з Олександром Усиком.
Наставник "ПСЖ" Луїс Енріке оцінив внесок Іллі Забарного в першу перемогу парижан у Лізі 1 цього сезону.
Колишній тренер збірної Франції вважає гравця "ПСЖ" фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч, і це не Усман Дембеле.
Українська спортсменка Дар'я Русаненко справила незабутнє враження на вболівальників під час Всесвітніх ігор у Китаї.
Читайте Новини.LIVE!