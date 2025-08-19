Відео
Головна Спорт У Ітауми відповіли на бажання саудитів організувати бій з Усиком

У Ітауми відповіли на бажання саудитів організувати бій з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 07:31
Промоутер висловився, коли відбудеться можливий бій Усика проти Ітауми
Олександр Усик. Фото: Reuters

Наразі у світі боксу найбільше обговорюють гіпотетичний бій 38-річного абсолютного чемпіона Олександра Усика та 20-річного нокаутера Мозеса Ітауми. Ініціатором є Туркі Аль аш-Шейх, який хоче, щоб цей поєдинок був наступним для обох боксерів.

 Промоутер Ітауми Френк Воррен в коментарі iFL TV дуже обережно прокоментував бажання саудитів провести бій з Усиком.

Читайте також:

Ітаума та його команда не хочуть поспішати

Воррен визнав можливість проведення поєдинку Ітауми з Усиком та вважає це "фантастичною" можливістю. При цьому, він підкреслив на необхідності обережного підходу.

"Наш план полягає в тому, щоб не поспішати з цим. Я справді ціную це… Подивимося, як усе буде розвиватися. Нам ще потрібно обговорити деталі", — заявив Воррен.

На питання, чи готовий він одразу поставити Ітауму проти Усика, промоутер відповів, що вирішуватиме команда Мозеса, як і перед боєм проти Ділліана Вайта.

Френк підкреслив, що бій з Усиком є тією подією, в яку не потрібно кидатися з головою, щоб показати, хто крутіший.

Також Воррен підкреслив, що вони тісно співпрацюють з Туркі Аль аш-Шейхом та з Riyadh Season і їм подобається ця співпраця, але рішення за командою та боксером.

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі чекає бій Олександра Усика з Мозесом Ітаумою, бо впевнений в перемозі молодого британця.

Ітаума після перемоги нокаутом в першому раунді над Ділліаном Вайтом кинув виклик кільком претендентам на чемпіонські титули.

Джозеф Паркер прокоментував очікування від перенесення переговорів щодо поєдинку з Усиком.

Усик відвідав поранених військовослужбовців Нацгвардії, з якими вийшло жваве обговорення.

Олександр Усик бокс українські боксери Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
