Промоутер высказался, когда состоится возможный бой Усика против Итаумы

Александр Усик. Фото: Reuters

Сейчас в мире бокса больше всего обсуждают гипотетический бой 38-летнего абсолютного чемпиона Александра Усика и 20-летнего нокаутера Мозеса Итаумы. Инициатором является Турки Аль аш-Шейх, который хочет, чтобы этот поединок был следующим для обоих боксеров.

Промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен в комментарии iFL TV очень осторожно прокомментировал желание саудитов провести бой с Усиком.

Итаума и его команда не хотят спешить

Уоррен признал возможность проведения поединка Итаумы с Усиком и считает это "фантастической" возможностью. При этом, он подчеркнул на необходимости осторожного подхода.

"Наш план заключается в том, чтобы не спешить с этим. Я действительно ценю это... Посмотрим, как все будет развиваться. Нам еще нужно обсудить детали", — заявил Уоррен.

На вопрос, готов ли он сразу поставить Итауму против Усика, промоутер ответил, что будет решать команда Мозеса, как и перед боем против Диллиана Уайта.

Фрэнк подчеркнул, что бой с Усиком является тем событием, в которое не нужно бросаться с головой, чтобы показать, кто круче.

Также Уоррен подчеркнул, что они тесно сотрудничают с Турки Аль аш-Шейхом и с Riyadh Season и им нравится это сотрудничество, но решение за командой и боксером.

