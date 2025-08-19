Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Итаумы ответили на желание саудитов организовать бой с Усиком

У Итаумы ответили на желание саудитов организовать бой с Усиком

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 07:31
Промоутер высказался, когда состоится возможный бой Усика против Итаумы
Александр Усик. Фото: Reuters

Сейчас в мире бокса больше всего обсуждают гипотетический бой 38-летнего абсолютного чемпиона Александра Усика и 20-летнего нокаутера Мозеса Итаумы. Инициатором является Турки Аль аш-Шейх, который хочет, чтобы этот поединок был следующим для обоих боксеров.

Промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен в комментарии iFL TV очень осторожно прокомментировал желание саудитов провести бой с Усиком.

Реклама
Читайте также:

Итаума и его команда не хотят спешить

Уоррен признал возможность проведения поединка Итаумы с Усиком и считает это "фантастической" возможностью. При этом, он подчеркнул на необходимости осторожного подхода.

"Наш план заключается в том, чтобы не спешить с этим. Я действительно ценю это... Посмотрим, как все будет развиваться. Нам еще нужно обсудить детали", — заявил Уоррен.

На вопрос, готов ли он сразу поставить Итауму против Усика, промоутер ответил, что будет решать команда Мозеса, как и перед боем против Диллиана Уайта.

Фрэнк подчеркнул, что бой с Усиком является тем событием, в которое не нужно бросаться с головой, чтобы показать, кто круче.

Также Уоррен подчеркнул, что они тесно сотрудничают с Турки Аль аш-Шейхом и с Riyadh Season и им нравится это сотрудничество, но решение за командой и боксером.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри ждет бой Александра Усика с Мозесом Итаумой, потому что уверен в победе молодого британца.

Итаума после победы нокаутом в первом раунде над Диллианом Уайтом бросил вызов нескольким претендентам на чемпионские титулы.

Джозеф Паркер прокомментировал ожидания от переноса переговоров по поединку с Усиком.

Усик посетил раненых военнослужащих Нацгвардии, с которыми получилось оживленное обсуждение.

Александр Усик бокс украинские боксеры Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации