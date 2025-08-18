Ващук поделился подробностями визита Усика к военным

Александр Усик и Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил медицинский центр Национальной гвардии Украины. Визит чемпиона состоялся по приглашению бывшего защитника киевского "Динамо" Владислава Ващука, который с 2023 года служит в рядах Нацгвардии.

Ващук на своей странице в Facebook рассказал и показал, как прошла встреча чемпиона мира по боксу с бойцами Нацгвардии Украины.

Реклама

Читайте также:

Украинский боксер пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после боевых действий. Присутствие спортсмена такого уровня стало для воинов настоящим знаком уважения и поддержки.

Усик делился личным опытом, говорил о силе духа и настойчивости, которые помогают ему достигать побед. По словам очевидцев, атмосфера встречи была теплой и искренней: бойцы рассказывали свои истории, задавали вопросы, шутили и благодарили чемпиона за внимание.

Александр Усик общается с бойцами. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Что сказал Ващук о визите Усика

Экс-футболист сборной Украины отметил, что появление чемпиона вызвало сильные эмоции у бойцов. Он подчеркнул, что подобные визиты укрепляют моральный дух и доказывают: украинские воины не остаются без внимания и поддержки.

Усик осваивает военную технику. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

"На днях в медицинском центре Нацгвардии произошло особое событие. К ребятам приехал мой друг Александр Усик — человек, который знает, что такое борьба и труд. Его присутствие вдохновило, придало сил и подарило веру в единство народа. Мы пообщались искренне, с юмором и надеждой. Я благодарен Александру за то, что он разделил с бойцами свой дух победы", — написал Ващук.

Напомним, Тайсон Фьюри ждет боя Александра Усика с Мозесом Итаумой и поясняет, почему у британца выше шансы на победу.

Сам Итаума после победы над Диллианом Уайтом бросил вызов нескольким боксером, и украинский чемпион стал одним из них.

Тем временем Усику предстоит встретиться в ринге еще и с Джозефом Паркером, который прокомментировал ожидание поединка.