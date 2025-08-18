Почему Тайсон Фьюри уверен, что Усик проиграет Итауме

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Кадр из видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказал мнение о будущем дивизиона и роли молодого британского таланта Мозеса Итаумы.

По его словам, именно 19-летний нокаутер способен лишить Александра Усика абсолютного статуса, сообщает SkySports.

Реклама

Читайте также:

Тайсон Фьюри подчеркнул, что бокс всегда был ареной, где преимущество чаще оказывается на стороне молодости, скорости и энергии, а опыт со временем перестает быть решающим фактором.

Мозес Итаума в бою с Диллианом Уайтом. Фото: instagram.com/m.itauma/

Почему Итаума может победить Усика

Фьюри напомнил, что и сам когда-то сломал привычные расклады, победив Владимира Кличко в момент, когда тот считался фаворитом. Теперь же, считает британец, пришло время новой смены поколений, и Итаума является главным символом этого процесса.

По его мнению, украинский чемпион, как и другие звезды дивизиона, не смогут остановить прогресс нового поколения. Итаума, обладающий нокаутирующей мощью и скоростью, должен стать человеком, который сдвинет лидеров с пьедестала.

"Меня спрашивают об Усике и других больших именах. Мое мнение идет от человека, который выиграл все пояса. Бокс — игра для молодых, он не ждет никого. Итаума вышвырнет стариков из дивизиона, включая Усика, и именно поэтому я уверен — он разнесет их всех", — объяснил Фьюри.

Напомним, в мире бокса прогнозы на возможный бой Мозеса Итаумы с Александром Усиком диаметрально разделились.

При этом у британского боксера есть и другие потенциальные соперники, помимо украинского чемпиона.