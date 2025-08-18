Видео
Главная Спорт Экс-соперник Кличко и Фьюри уверен, что Усик убьет Итауму

Экс-соперник Кличко и Фьюри уверен, что Усик убьет Итауму

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:31
Чисора оценил шансы Итаумы в гипотетическом бою против Усика
Александр Усик. Фото: Reuters

Сейчас в мире бокса темой номер один является гипотетический бой абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика против 20-летнего британского нокаутера Мозеса Итаумы. Инициаторами этого боя являются инвесторы из Саудовской Аравии, а сам британец считает, что не готов драться с украинцем.

О возможном бое Усика и Итаумы высказался бывший соперник Усика и почти всех топовых боксеров современности Дерек Чисора, передает портал Ring Magazine.

Читайте также:

Слухи о бое Усика и Итаумы стали активнее после того, когда Мозес нокаутировал в первом раунде бывшего претендента WBC Диллиана Уайта.

Чисора не видит шансов у Итаумы

В разговоре с журналистами Чисора без колебаний отдал предпочтение Усику, заявив, что тот убьет Итауму.

"Усик победит малого, Усик его убьет", — заявил Дерек.

Относительно плюсов Итаумы Чисора отметил скорость и молодость, которые помогают побеждать бывшую элиту бокса, как Диллиан Уайт.

Также Чисора поздравил Итауму, выразив радость за будущее бокса в Лондоне, где были проблемы после того, как Усик перебил всех топовых британцев.

Напомним, британский проспект Итаума вызвал на бой нескольких топовых соперников, которые должны драться с Усиком.

Александр Усик бокс Дерек Чисора украинские боксеры Мозес Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
