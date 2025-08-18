Чісора оцінив шанси Ітауми у гіпотетичному бою проти Усика

Олександр Усик. Фото: Reuters

Наразі у світі боксу темою номер один є гіпотетичний бій абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика проти 20-річного британського нокаутера Мозеса Ітауми. Ініціаторами цього бою є інвестори із Саудівської Аравї, а сам британець вважає, що не готовий битися з українцем.

Про можливий бій Усика та Ітауми висловився колишній суперник Усика та майже всіх топових боксерів сучасності Дерек Чісора, передає портал Ring Magazine.

Чутки про бій Усика та Ітауми стали активнішими після того, коли Мозес нокаутував у першому раунді колишнього претендента WBC Ділліана Вайта.

Чісора не бачить шансів у Ітауми

У розмові з журналістами Чісора без вагань віддав перевагу Усику, заявивши, що той уб’є Ітауму.

"Усик переможе малого, Усик його вб’є", — заявив Дерек.

Щодо плюсів Ітауми Чісора відзначив швидкість і молодість, які допомагають перемагати колишню еліту боксу, як Ділліан Вайт.

Також Чісора привітав Ітауму, висловивши радість за майбутнє боксу в Лондоні, де були проблеми після того, як Усик перебив усіх топових британців.

Нагадаємо, британський проспект Ітаума викликав на бій кількох топових суперників, які мають битися з Усиком.

