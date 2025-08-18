Хрговіч назвав Ітауму новим Тайсоном і чекає дзвінка від Воррена

Ітаума отримав виклик від небезпечного суперника, і це не Усик
Хорватський суперважковаговик Філіп Хрговіч не став відхрещуватися від перспективи бою з Мозесом Ітаумою, але зазначив, що багато що залежить від інтересів промоутерів.
Досвідчений боксер упевнено наголосив, що поважає талант молодого британця та бачить у ньому майбутнє дивізіону, повідомляє Boxing News 24.
Хрговіч назвав Ітауму перспективною суперзіркою, висловивши визнання за його блискавичний прогрес та бездоганний послужний список. Проте він підкреслив, що сам є "найкрутішим боксером" у категорії та готовий кинути виклик, якщо запропонують хороші умови.
Чи можливий бій Хрговіча з Ітаумою
Він упевнений, що поєдинок із Мозесом став би чудовим випробуванням для британця: це шанс перевірити, чи справжній він боєць і наскільки його можна порівняти з легендами — новим Тайсоном або іншим стильним боксером минулого.
Хрговіч зазначив, що рішення про бій залежить від промоутера Ітауми, Френка Воррена, і додав, що головним фактором стане фінансова пропозиція. Від цього залежить, чи вийде поєдинок взагалі.
"Він молодий і перспективний, суперзірка. Це було б чудовим тестом для нього, щоб зрозуміти, чи справжній він боєць. Він новий Майк Тайсон, чи я новий Джордж Форман? Я хотів би з ним побитися, але все залежить від Френка Воррена і того, скільки він заплатить", — сказав Хрговіч.
