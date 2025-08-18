Відео
Ітаума отримав виклик від небезпечного суперника, і це не Усик

Ітаума отримав виклик від небезпечного суперника, і це не Усик

Дата публікації: 18 серпня 2025 11:15
Хрговіч назвав Ітауму новим Тайсоном і чекає дзвінка від Воррена
Мозес Ітаума перед боєм. Фото: instagram.com/m.itauma/

Хорватський суперважковаговик Філіп Хрговіч не став відхрещуватися від перспективи бою з Мозесом Ітаумою, але зазначив, що багато що залежить від інтересів промоутерів.

Досвідчений боксер упевнено наголосив, що поважає талант молодого британця та бачить у ньому майбутнє дивізіону, повідомляє Boxing News 24.

Читайте також:

Хрговіч назвав Ітауму перспективною суперзіркою, висловивши визнання за його блискавичний прогрес та бездоганний послужний список. Проте він підкреслив, що сам є "найкрутішим боксером" у категорії та готовий кинути виклик, якщо запропонують хороші умови.

Филип Хргович
Філіп Хрговіч після перемоги. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Чи можливий бій Хрговіча з Ітаумою

Він упевнений, що поєдинок із Мозесом став би чудовим випробуванням для британця: це шанс перевірити, чи справжній він боєць і наскільки його можна порівняти з легендами — новим Тайсоном або іншим стильним боксером минулого.

Хрговіч зазначив, що рішення про бій залежить від промоутера Ітауми, Френка Воррена, і додав, що головним фактором стане фінансова пропозиція. Від цього залежить, чи вийде поєдинок взагалі.

"Він молодий і перспективний, суперзірка. Це було б чудовим тестом для нього, щоб зрозуміти, чи справжній він боєць. Він новий Майк Тайсон, чи я новий Джордж Форман? Я хотів би з ним побитися, але все залежить від Френка Воррена і того, скільки він заплатить", — сказав Хрговіч.

Нагадаємо, у самого Мозеса Ітауми зовсім інші плани щодо вибору свого наступного суперника.

А Джозеф Паркер уперше висловився з приводу травми Олександра Усика, яка відтермінувала проведення бою цих супротивників.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
