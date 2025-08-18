Хргович назвал Итауму новым Тайсоном и ждет звонка от Уоррена

Мозес Итаума перед боем. Фото: instagram.com/m.itauma/

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович не стал открещиваться от перспективы боя с Мозесом Итаумой, но отметил, что многое зависит от интересов промоутеров.

Опытный боксер уверенно подчеркнул, что уважает талант молодого британца и видит в нем будущее дивизиона, сообщает Boxing News 24.

Хргович назвал Итауму перспективной суперзвездой, выразив признание за его молниеносный прогресс и безупречный послужной список. Тем не менее он подчеркнул, что сам является "самым крутым боксеров" в категории и готов бросить вызов, если предложат хорошие условия.

Филип Хргович после победы. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Возможен ли бой Хрговича с Итаумой

Он уверен, что поединок с Мозесом стал бы отличным испытанием для британца: это шанс проверить, настоящий ли он боец и насколько его можно сравнить с легендами — новым Тайсоном или другим стильным боксером прошлого.

Хргович отметил, что решение о бое зависит от промоутера Итаумы, Фрэнка Уоррена, и добавил, что главным фактором станет финансовое предложение. От этого зависит, выйдет ли поединок вообще.

"Он молодой и перспективный, суперзвезда. Это было бы отличным тестом для него, чтобы понять, настоящий ли он боец. Он новый Майк Тайсон, или я новый Джордж Форман? Я хотел бы с ним подраться, но все зависит от Фрэнка Уоррена и того, сколько он заплатит", — сказал Хргович.

Напомним, у самого Мозеса Итаумы совершенно другие планы по выбору своего следующего соперника.

А Джозеф Паркер впервые высказался по поводу травмы Александра Усика, которая отложила проведения боя этих противников.