Чому Тайсон Ф'юрі впевнений, що Усик програє Ітауме

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив думку про майбутнє дивізіону та роль молодого британського таланта Мозеса Ітауми.

За його словами, саме 19-річний нокаутер здатний позбавити Олександра Усика абсолютного статусу, повідомляє SkySports.

Тайсон Ф'юрі наголосив, що бокс завжди був ареною, де перевага частіше опиняється на боці молодості, швидкості та енергії, а досвід з часом перестає бути вирішальним фактором.

Чому Ітаума може перемогти Усика

Ф'юрі нагадав, що й сам колись зламав звичні розклади, перемігши Володимира Кличка в момент, коли той вважався фаворитом. Тепер же, вважає британець, настав час нової зміни поколінь, і Ітаума є головним символом цього процесу.

На його думку, український чемпіон, як і інші зірки дивізіону, не зможуть зупинити прогрес нового покоління. Ітаума, що володіє нокаутуючою міццю та швидкістю, повинен стати людиною, яка зрушить лідерів з п'єдесталу.

"Мене запитують про Усика та інші великі імена. Моя думка йде від людини, яка виграла всі пояси. Бокс — гра для молодих, він не чекає нікого. Ітаума викине старих з дивізіону, включно з Усиком, і саме тому я впевнений — він рознесе їх усіх", — пояснив Ф'юрі.

Нагадаємо, у світі боксу прогнози на можливий бій Мозеса Ітауми з Олександром Усиком діаметрально розділилися.

При цьому у британського боксера є й інші потенційні суперники, окрім українського чемпіона.