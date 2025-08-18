Чому Тайсон Ф'юрі впевнений, що Усик програє Ітауме

Ф'юрі пояснив, що Ітаума зробить з Усиком
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив думку про майбутнє дивізіону та роль молодого британського таланта Мозеса Ітауми.
За його словами, саме 19-річний нокаутер здатний позбавити Олександра Усика абсолютного статусу, повідомляє SkySports.
Тайсон Ф'юрі наголосив, що бокс завжди був ареною, де перевага частіше опиняється на боці молодості, швидкості та енергії, а досвід з часом перестає бути вирішальним фактором.
Чому Ітаума може перемогти Усика
Ф'юрі нагадав, що й сам колись зламав звичні розклади, перемігши Володимира Кличка в момент, коли той вважався фаворитом. Тепер же, вважає британець, настав час нової зміни поколінь, і Ітаума є головним символом цього процесу.
На його думку, український чемпіон, як і інші зірки дивізіону, не зможуть зупинити прогрес нового покоління. Ітаума, що володіє нокаутуючою міццю та швидкістю, повинен стати людиною, яка зрушить лідерів з п'єдесталу.
"Мене запитують про Усика та інші великі імена. Моя думка йде від людини, яка виграла всі пояси. Бокс — гра для молодих, він не чекає нікого. Ітаума викине старих з дивізіону, включно з Усиком, і саме тому я впевнений — він рознесе їх усіх", — пояснив Ф'юрі.
Нагадаємо, у світі боксу прогнози на можливий бій Мозеса Ітауми з Олександром Усиком діаметрально розділилися.
При цьому у британського боксера є й інші потенційні суперники, окрім українського чемпіона.
