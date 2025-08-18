Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ф'юрі пояснив, що Ітаума зробить з Усиком

Ф'юрі пояснив, що Ітаума зробить з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:26
Чому Тайсон Ф'юрі впевнений, що Усик програє Ітауме
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Кадр із відео

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив думку про майбутнє дивізіону та роль молодого британського таланта Мозеса Ітауми.

За його словами, саме 19-річний нокаутер здатний позбавити Олександра Усика абсолютного статусу, повідомляє SkySports.

Реклама
Читайте також:

Тайсон Ф'юрі наголосив, що бокс завжди був ареною, де перевага частіше опиняється на боці молодості, швидкості та енергії, а досвід з часом перестає бути вирішальним фактором.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума в бою з Ділліаном Вайтом. Фото: instagram.com/m.itauma/

Чому Ітаума може перемогти Усика

Ф'юрі нагадав, що й сам колись зламав звичні розклади, перемігши Володимира Кличка в момент, коли той вважався фаворитом. Тепер же, вважає британець, настав час нової зміни поколінь, і Ітаума є головним символом цього процесу.

На його думку, український чемпіон, як і інші зірки дивізіону, не зможуть зупинити прогрес нового покоління. Ітаума, що володіє нокаутуючою міццю та швидкістю, повинен стати людиною, яка зрушить лідерів з п'єдесталу.

"Мене запитують про Усика та інші великі імена. Моя думка йде від людини, яка виграла всі пояси. Бокс — гра для молодих, він не чекає нікого. Ітаума викине старих з дивізіону, включно з Усиком, і саме тому я впевнений — він рознесе їх усіх", — пояснив Ф'юрі.

Нагадаємо, у світі боксу прогнози на можливий бій Мозеса Ітауми з Олександром Усиком діаметрально розділилися.

При цьому у британського боксера є й інші потенційні суперники, окрім українського чемпіона.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Мозес Ітаума Бій Усик — Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації