Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ващук розкрив подробиці зустрічі Усика з військовими

Ващук розкрив подробиці зустрічі Усика з військовими

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:37
Ващук поділився подробицями візиту Усика до військових
Олександр Усик та Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав медичний центр Національної гвардії України. Візит чемпіона відбувся на запрошення колишнього захисника київського "Динамо" Владислава Ващука, який з 2023 року служить у лавах Нацгвардії.

Ващук на своїй сторінці у Facebook розповів та показав, як пройшла зустріч чемпіона світу з боксу з бійцями Нацгвардії України.

Реклама
Читайте також:

Український боксер поспілкувався з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію після бойових дій. Присутність спортсмена такого рівня стала для воїнів справжнім знаком поваги та підтримки.

Усик ділився особистим досвідом, говорив про силу духу та наполегливість, які допомагають йому досягати перемог. За словами очевидців, атмосфера зустрічі була теплою та щирою: бійці розповідали свої історії, ставили запитання, жартували та дякували чемпіону за увагу.

Александр Усик
Олександр Усик спілкується з бійцями. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Що сказав Ващук про візит Усика

Ексфутболіст збірної України зазначив, що поява чемпіона викликала сильні емоції у бійців. Він наголосив, що подібні візити зміцнюють моральний дух та доводять: українські воїни не залишаються без уваги та підтримки.

Александр Усик
Усик освоює військову техніку. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

"Днями в медичному центрі Нацгвардії відбулася особлива подія. До хлопців приїхав мій друг Олександр Усик — людина, яка знає, що таке боротьба та праця. Його присутність надихнула, додала сил та подарувала віру в єдність народу. Ми поспілкувалися щиро, з гумором і надією. Я вдячний Олександру за те, що він розділив із бійцями свій дух перемоги", — написав Ващук.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі чекає бою Олександра Усика з Мозесом Ітаумою та пояснює, чому у британця вищі шанси на перемогу.

Сам Ітаума після перемоги над Ділліаном Вайтом кинув виклик декільком боксером, і український чемпіон став одним із них.

Тим часом на Усика чекає зустріч у рингу ще й із Джозефом Паркером, який прокоментував очікування поєдинку.

футбол Олександр Усик бокс війна в Україні Владислав Ващук Нацгвардія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації