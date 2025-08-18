Ващук поділився подробицями візиту Усика до військових

Олександр Усик та Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав медичний центр Національної гвардії України. Візит чемпіона відбувся на запрошення колишнього захисника київського "Динамо" Владислава Ващука, який з 2023 року служить у лавах Нацгвардії.

Ващук на своїй сторінці у Facebook розповів та показав, як пройшла зустріч чемпіона світу з боксу з бійцями Нацгвардії України.

Український боксер поспілкувався з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію після бойових дій. Присутність спортсмена такого рівня стала для воїнів справжнім знаком поваги та підтримки.

Усик ділився особистим досвідом, говорив про силу духу та наполегливість, які допомагають йому досягати перемог. За словами очевидців, атмосфера зустрічі була теплою та щирою: бійці розповідали свої історії, ставили запитання, жартували та дякували чемпіону за увагу.

Олександр Усик спілкується з бійцями. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

Що сказав Ващук про візит Усика

Ексфутболіст збірної України зазначив, що поява чемпіона викликала сильні емоції у бійців. Він наголосив, що подібні візити зміцнюють моральний дух та доводять: українські воїни не залишаються без уваги та підтримки.

Усик освоює військову техніку. Фото: facebook.com/vashchukvlad/

"Днями в медичному центрі Нацгвардії відбулася особлива подія. До хлопців приїхав мій друг Олександр Усик — людина, яка знає, що таке боротьба та праця. Його присутність надихнула, додала сил та подарувала віру в єдність народу. Ми поспілкувалися щиро, з гумором і надією. Я вдячний Олександру за те, що він розділив із бійцями свій дух перемоги", — написав Ващук.

