Доменек вважає, що Золотий м'яч заслужив не Ямаль і не Дембеле

Колишній наставник збірної Франції Раймон Доменек поділився своєю думкою про те, хто повинен отримати "Золотий м'яч"-2025. Це не Усман Дембеле і не Ламін Ямаль.

За словами фахівця, марокканський захисник "Парі Сен-Жермен" Ашраф Хакімі провів більш рівний сезон, ніж інші претенденти на нагороду, повідомляє Daily Post.

Раймон Доменек наголосив, що саме стабільність та вирішальні дії футболіста дозволяють говорити про нього як про головного претендента. Французький тренер зазначив, що 26-річний гравець заслуговує на трофей більше, ніж французький вінгер Усман Дембеле та португальський хавбек Вітінья.

Хакімі, за словами Доменека, виділявся не тільки надійністю в обороні, а й результативними підключеннями в ключових стадіях турнірів.

Хто отримає ЗМ-2025

До шорт-листа "Золотого м'яча" увійшли 30 футболістів, серед яких і лідери "Барселони" Ламін Ямаль та Рафінья. Попри те що багато експертів пророкують іспанському таланту перемогу, Доменек упевнений: саме Хакімі має стати володарем нагороди.

"Давайте трохи підігріємо інтригу. Дембеле, безумовно, теж заслуговує на нагороду, але він прокинувся тільки в січні, починаючи з матчу проти "Сіті". А Хакімі провів стабільний сезон. І, будучи захисником, забив важливі голи у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів. Ось чого не зробив Дембеле", — сказав Доменек.

