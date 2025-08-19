Відео
Головна Спорт Екстренер збірної Франції віддав би ЗМ-2025 не Ямалю і не Дембеле

Екстренер збірної Франції віддав би ЗМ-2025 не Ямалю і не Дембеле

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 09:35
Доменек вважає, що Золотий м'яч заслужив не Ямаль і не Дембеле
Усман Дембеле у складі "ПСЖ". Фото: Reuters/Remo Casilli

Колишній наставник збірної Франції Раймон Доменек поділився своєю думкою про те, хто повинен отримати "Золотий м'яч"-2025. Це не Усман Дембеле і не Ламін Ямаль.

За словами фахівця, марокканський захисник "Парі Сен-Жермен" Ашраф Хакімі провів більш рівний сезон, ніж інші претенденти на нагороду, повідомляє Daily Post.

Читайте також:

Раймон Доменек наголосив, що саме стабільність та вирішальні дії футболіста дозволяють говорити про нього як про головного претендента. Французький тренер зазначив, що 26-річний гравець заслуговує на трофей більше, ніж французький вінгер Усман Дембеле та португальський хавбек Вітінья.

Луис Энрике
Тренер Луїс Енріке працює і з Хакімі (ліворуч), і з Дембеле. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Хакімі, за словами Доменека, виділявся не тільки надійністю в обороні, а й результативними підключеннями в ключових стадіях турнірів.

Хто отримає ЗМ-2025

До шорт-листа "Золотого м'яча" увійшли 30 футболістів, серед яких і лідери "Барселони" Ламін Ямаль та Рафінья. Попри те що багато експертів пророкують іспанському таланту перемогу, Доменек упевнений: саме Хакімі має стати володарем нагороди.

"Давайте трохи підігріємо інтригу. Дембеле, безумовно, теж заслуговує на нагороду, але він прокинувся тільки в січні, починаючи з матчу проти "Сіті". А Хакімі провів стабільний сезон. І, будучи захисником, забив важливі голи у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів. Ось чого не зробив Дембеле", — сказав Доменек.

Нагадаємо, раніше головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке поділився думкою про дебют Іллі Забарного за французьку команду.

Один із футболістів київського "Динамо" може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Показуємо, який вигляд має пауерліфтерка Дар'я Русаненко, яка стала зіркою на Всесвітніх іграх у Китаї.

футбол ПСЖ Золотий м'яч Усман Дембеле Ашраф Хакімі Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
