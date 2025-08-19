Доменек считает, что Золотой мяч заслужил не Ямаль и не Дембеле

Усман Дембеле в составе "ПСЖ". Фото: Reuters/Remo Casilli

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек поделился своим мнением о том, кто должен получить "Золотой мяч"-2025. Это не Усман Дембеле и не Ламин Ямаль.

По словам специалиста, марокканский защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими провел более ровный сезон, чем другие претенденты на награду, сообщает Daily Post.

Раймон Доменек подчеркнул, что именно стабильность и решающие действия футболиста позволяют говорить о нём как о главном претенденте. Французский тренер отметил, что 26-летний игрок заслуживает трофей больше, чем французский вингер Усман Дембеле и португальский хавбек Витинья.

Тренер Луис Энрике работает и с Хакими (слева), и с Дембеле. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Хакими, по словам Доменека, выделялся не только надёжностью в обороне, но и результативными подключениями в ключевых стадиях турниров.

Кто получит ЗМ-2025

В шорт-лист "Золотого мяча" вошли 30 футболистов, среди которых и лидеры "Барселоны" Ламин Ямаль и Рафинья. Несмотря на то, что многие эксперты прочат испанскому таланту победу, Доменек уверен: именно Хакими должен стать обладателем награды.

"Давайте немного подогреем интригу. Дембеле, безусловно, тоже заслуживает награды, но он проснулся только в январе, начиная с матча против "Сити". А Хакими провел стабильный сезон. И, будучи защитником, забил важные голы в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов. Вот чего не сделал Дембеле", — сказал Доменек.

