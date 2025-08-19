Где и когда смотреть борьбу Магучих и Левченко за финал Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих во время турнира. Кадр из видео

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на 13-м этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Это одно из решающих турниров сезона, где определятся участницы финала.

Украинские болельщики смогут наблюдать за ходом турнира в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучих досрочно обеспечила себе место в решающем старте благодаря стабильным победам и высоким результатам. Юлия Левченко же сохраняет интригу: она занимает шестое, проходное место в общем зачёте и продолжает борьбу за попадание в финал.

Ярослава Магучих готовится к турниру. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Где и когда смотреть Бриллиантовую лигу

Этап в Лозанне стартует во вторник, 19 августа, а соревнования в прыжках в высоту у женщин пройдут вечером 20 августа. Украинки выйдут на сектор около 21:25 по киевскому времени.

Юлия Левченко перед прыжком. Кадр из видео

Официальным транслятором легкоатлетических турниров в Украине выступает "Суспільне мовлення". Смотреть за выступлением Магучих и Левченко можно будет на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Для Магучих выступление станет этапом подготовки к главной развязке сезона, а для Левченко — проверкой характера. От ее результата зависит, сможет ли она удержаться в числе финалисток и продолжить борьбу за высокие позиции.

