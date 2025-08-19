Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих и Левченко готовятся к ключевому этапу Бриллиантовой лиги

Магучих и Левченко готовятся к ключевому этапу Бриллиантовой лиги

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:11
Где и когда смотреть борьбу Магучих и Левченко за финал Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих во время турнира. Кадр из видео

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на 13-м этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Это одно из решающих турниров сезона, где определятся участницы финала. 

Украинские болельщики смогут наблюдать за ходом турнира в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Ярослава Магучих досрочно обеспечила себе место в решающем старте благодаря стабильным победам и высоким результатам. Юлия Левченко же сохраняет интригу: она занимает шестое, проходное место в общем зачёте и продолжает борьбу за попадание в финал. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих готовится к турниру. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Где и когда смотреть Бриллиантовую лигу

Этап в Лозанне стартует во вторник, 19 августа, а соревнования в прыжках в высоту у женщин пройдут вечером 20 августа. Украинки выйдут на сектор около 21:25 по киевскому времени.  

Юлия Левченко
Юлия Левченко перед прыжком. Кадр из видео

Официальным транслятором легкоатлетических турниров в Украине выступает "Суспільне мовлення". Смотреть за выступлением Магучих и Левченко можно будет на YouTube-канале "Суспільне Спорт". 

Для Магучих выступление станет этапом подготовки к главной развязке сезона, а для Левченко — проверкой характера. От ее результата зависит, сможет ли она удержаться в числе финалисток и продолжить борьбу за высокие позиции.

Напомним, представители Мозеса Итаумы прокомментировали возможность проведения боя с Александром Усиком. 

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике оценил вклад Ильи Забарного в первую победу парижан в Лиге 1 этого сезона. 

Бывший тренер сборной Франции считает игрока "ПСЖ" фаворитом в борьбе за Золотой мяч, и это не Усман  Дембеле. 

Украинская спортсменка Дарья Русаненко произвела неизгладимое впечатление на болельщиков во время Всемирных игр в Китае. 

спорт Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации