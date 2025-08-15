Магучих рассказала о победе, восстановлении и психологии после Бриллиантовой лиги

Магучих назвала два фактора, позволившие победить после неудач
Прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Украинка прыгнула на 2.00 м и обошла Николу Олислагерс.
После победы Магучих рассказала "Суспільному", как отходила после ужасного этапа в Лондоне, где она осталась без медали.
Магучих о победе в Польше
Ярослава рассказала, что после этапа в Лондоне она взяла паузу, которую провела в Эстонии, где гуляла по лесам и избегала социальных сетей, чтобы восстановиться.
"Просто старалась гулять по лесу в Эстонии, восстанавливаться, и не думать об этих двух неудачных стартах", — рассказала легкоатлетка.
Магучих подчеркнула важность работы с тренером Татьяной Прокопчук, которая помогла отшлифовать технические и психологические аспекты. Она отметила, что главное — наслаждаться процессом, а не реагировать на критику.
"Я просто знала, что могу прыгать, и то, что пишут — пусть пишут, а я буду дальше делать свое дело", — добавила спортсменка.
Успех в Силезии Ярослава связывает с двумя факторами: удачным разбегом и позитивным настроем. Это ей помогло получить удовольствие от прыжков.
"Я рада, что взяла два метра на этих соревнованиях. Наконец вернулась к этим высотам — очень счастлива", — подытожила Ярослава.
