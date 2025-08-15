Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих назвала два фактора, позволившие победить после неудач

Магучих назвала два фактора, позволившие победить после неудач

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 23:27
Магучих рассказала о победе, восстановлении и психологии после Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Украинка прыгнула на 2.00 м и обошла Николу Олислагерс.

После победы Магучих рассказала "Суспільному", как отходила после ужасного этапа в Лондоне, где она осталась без медали.

Реклама
Читайте также:

Магучих о победе в Польше

Ярослава рассказала, что после этапа в Лондоне она взяла паузу, которую провела в Эстонии, где гуляла по лесам и избегала социальных сетей, чтобы восстановиться.

"Просто старалась гулять по лесу в Эстонии, восстанавливаться, и не думать об этих двух неудачных стартах", — рассказала легкоатлетка.

Магучих подчеркнула важность работы с тренером Татьяной Прокопчук, которая помогла отшлифовать технические и психологические аспекты. Она отметила, что главное — наслаждаться процессом, а не реагировать на критику.

"Я просто знала, что могу прыгать, и то, что пишут — пусть пишут, а я буду дальше делать свое дело", — добавила спортсменка.

Успех в Силезии Ярослава связывает с двумя факторами: удачным разбегом и позитивным настроем. Это ей помогло получить удовольствие от прыжков.

"Я рада, что взяла два метра на этих соревнованиях. Наконец вернулась к этим высотам — очень счастлива", — подытожила Ярослава.

Напомним, центральный защитник Илья Забарный может стать игроком ротации в "ПСЖ".

В Германии топовую спортсменку подозревают в экстремизме из-за исламистов.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко назвала свои проблемы в прошлом сезоне.

Магучих впервые после Китая победила на этапе Бриллиантовой лиги.

футбол Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации