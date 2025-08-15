Магучіх розповіла про перемогу, відновлення та психологію після Діамантової ліги

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в польській Сілезії. Українка стрибнула на 2.00 м та обійшла Ніколу Оліслагерс.

Після перемоги Магучіх розповіла "Суспільному", як відходила після жахливого етапу в Лондоні, де вона залишилась без медалі.

Магучіх про перемогу в Польщі

Ярослава розповіла, що після етапу в Лондоні вона взяла паузу, яку провела в Естонії, де гуляла лісами та уникала соціальних мереж, щоб відновитися.

"Просто намагалася гуляти по лісу в Естонії, відновлюватися, і не думати про ці два старти, що не вдалися", — розповіла легкоатлетка.

Магучіх підкреслила важливість роботи з тренеркою Тетяною Прокопчук, яка допомогла відшліфувати технічні та психологічні аспекти. Вона наголосила, що головне — насолоджуватися процесом, а не реагувати на критику.

"Я просто знала, що можу стрибати, і те, що пишуть — хай пишуть, а я буду далі робити свою справу", — додала спортсменка.

Успіх у Сілезії Ярослава пов’язує з двома факторами: вдалим розбігом і позитивним настроєм. Це їй допомогло отримати задоволення від стрибків.

"Я рада, що взяла два метри на цих змаганнях. Нарешті повернулася до цих висот — дуже щаслива", — підсумувала Ярослава.

