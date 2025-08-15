Оліслагерс пояснила поразку Магучіх на етапі Діамантової ліги в Польщі

Оліслагерс про поразку Магучіх — погані новини для українки
На етапі Діамантової ліги в Польщі перемогу у стрибках у висоту святкувала українка Ярослава Магучіх. Легкоатлетка з Дніпра обійшла австралійку Ніколу Оліслагерс.
Після змагань Оліслагерс розповіла "Суспільному", що пожертвувала турніром в Польщі заради чемпіонату світу.
Поразка не здивувала Оліслагерс
Оліслагерс розповіла, що повернулася після місяця перерви, проведеного на тренувальному зборі в Австралії, де вона під великими навантаженнями готувалася до чемпіонату світу в Токіо.
У Польщі вона задоволена результатом 1.97 м, оскільки він дуже хороший як для виходу на оптимальні кондиції. До того ж на цьому турнірі Нікола була без тренера.
Австралійка зізналася, що відчуває духовну підтримку, яка допомагає їй долати труднощі, і вважає, що це вплинуло на її виступ.
Також Оліслагерс розповіла, що сонце заважало під час стрибків, змушуючи її закривати очі, що додало складності.
Для Оліслагерс це дев’ятий старт у 2025 році, і лише третій, де вона не здобула перемогу.
"Я готова миритися з неідеальними результатами зараз, щоб бути на висоті", — додала Нікола.
