Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Оліслагерс про поразку Магучіх — погані новини для українки

Оліслагерс про поразку Магучіх — погані новини для українки

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 22:08
Оліслагерс пояснила поразку Магучіх на етапі Діамантової ліги в Польщі
Нікола Оліслагерс. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott

На етапі Діамантової ліги в Польщі перемогу у стрибках у висоту святкувала українка Ярослава Магучіх. Легкоатлетка з Дніпра обійшла австралійку Ніколу Оліслагерс.

Після змагань Оліслагерс розповіла "Суспільному", що пожертвувала турніром в Польщі заради чемпіонату світу.

Реклама
Читайте також:

Поразка не здивувала Оліслагерс

Оліслагерс розповіла, що повернулася після місяця перерви, проведеного на тренувальному зборі в Австралії, де вона під великими навантаженнями готувалася до чемпіонату світу в Токіо.

У Польщі вона задоволена результатом 1.97 м, оскільки він дуже хороший як для виходу на оптимальні кондиції. До того ж на цьому турнірі Нікола була без тренера.

Австралійка зізналася, що відчуває духовну підтримку, яка допомагає їй долати труднощі, і вважає, що це вплинуло на її виступ.

Також Оліслагерс розповіла, що сонце заважало під час стрибків, змушуючи її закривати очі, що додало складності.

Для Оліслагерс це дев’ятий старт у 2025 році, і лише третій, де вона не здобула перемогу.

"Я готова миритися з неідеальними результатами зараз, щоб бути на висоті", — додала Нікола.

Нагадаємо, Іллю Забарного можуть очікувати проблеми в "ПСЖ" через конкуренцію.

В Німеччині відому спортсменку правоохоронці підозрюють в екстремізмі.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла, чому провалила минулий сезон.

Магучіх в Польщі виграла перший етап Діамантової ліги з травня.

Австралія Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга Збірна України з легкої атлетики Нікола Оліслагерс
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації