Олислагерс о проигрыше Магучих — плохие новости для украинки

Олислагерс о проигрыше Магучих — плохие новости для украинки

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 22:08
Олислагерс объяснила поражение Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Польше
Никола Олислагерс. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott

На этапе Бриллиантовой лиги в Польше победу в прыжках в высоту праздновала украинка Ярослава Магучих. Легкоатлетка из Днепра обошла австралийку Николу Олислагерс.

После соревнований Олислагерс рассказала "Суспільному", что пожертвовала турниром в Польше ради чемпионата мира.

Читайте также:

Поражение не удивило Олислагерс

Олислагерс рассказала, что вернулась после месяца перерыва, проведенного на тренировочном сборе в Австралии, где она под большими нагрузками готовилась к чемпионату мира в Токио.

В Польше она довольна результатом 1.97 м, поскольку он очень хорош как для выхода на оптимальные кондиции. К тому же на этом турнире Никола была без тренера.

Австралийка призналась, что чувствует духовную поддержку, которая помогает ей преодолевать трудности, и считает, что это повлияло на ее выступление.

Также Олислагерс рассказала, что солнце мешало во время прыжков, заставляя ее закрывать глаза, что добавило сложности.

Для Олислагерс это девятый старт в 2025 году, и лишь третий, где она не одержала победу.

"Я готова мириться с неидеальными результатами сейчас, чтобы быть на высоте", — добавила Никола.

Австралия Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига Сборная Украины по легкой атлетике Никола Олислагерс
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
